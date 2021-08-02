Динамо установило личный рекорд, и обновило свой же рекорд УПЛ

«Динамо», разгромив «Верес» (4:0), продлило победную серию в первых матчах сезона до 8 игр, побив тем самым личный рекорд 24-летней давности. Последний раз киевляне теряли очки в дебюте в 2013 году - 1:1 дома с «Волынью». А рекордная для чемпионатов Украины беспроигрышная серия динамовцев в стартовых поединках достигла 17 матчей (+12-5). Единственное поражение в первой игре бело-синие потерпели в 2004 году, уступив на своем поле «Шахтеру» со счетом 0:2.
Самые продолжительные победные серии в первых матчах
|
Серия
|
Мячи
|
Клуб
|
Годы
|
13*
|
38-4
|
Шахтер
|
2009-2021
|
8*
|
21-4
|
Динамо
|
2014-2021
|
7
|
16-2
|
Динамо
|
1992-1997
|
4
|
11-0
|
Шахтер
|
2003-2006
|
4
|
10-3
|
Днепр
|
2001-2004
|
4*
|
7-1
|
Металлист
|
2012-2015
Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах
|
Серия
|
|
Клуб
|
Годы
|
17*
|
(+12=5)
|
Динамо
|
2005-2021
|
13*
|
(+13=0)
|
Шахтер
|
2009-2021
|
13
|
(+10=3)
|
Динамо
|
1992в-2003
|
11*
|
(+9=2)
|
Металлист
|
2005-2015
|
11*
|
(+7=4)
|
Днепр
|
2006-2016
|
9
|
(+7=2)
|
Шахтер
|
1999-2007
|
7
|
(+5=2)
|
Днепр
|
1992в-1997
|
6
|
(+4=2)
|
Мариуполь
|
1998-2003
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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