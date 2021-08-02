Динамо установило личный рекорд, и обновило свой же рекорд УПЛ

Киевляне побеждают на старте 8 лет подряд, а не проигрывают - 17

  • 02.08.2021 12:19
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Динамо установило личный рекорд, и обновило свой же рекорд УПЛ
© ФК Динамо

«Динамо», разгромив «Верес» (4:0), продлило победную серию в первых матчах сезона до 8 игр, побив тем самым личный рекорд 24-летней давности. Последний раз киевляне теряли очки в дебюте в 2013 году - 1:1 дома с «Волынью». А рекордная для чемпионатов Украины беспроигрышная серия динамовцев в стартовых поединках достигла 17 матчей (+12-5). Единственное поражение в первой игре бело-синие потерпели в 2004 году, уступив на своем поле «Шахтеру» со счетом 0:2.

Самые продолжительные победные серии в первых матчах

Серия

Мячи

Клуб

Годы

13*

38-4

Шахтер

2009-2021

8*

21-4

Динамо

2014-2021

7

16-2

Динамо

1992-1997

4

11-0

Шахтер

2003-2006

4

10-3

Днепр

2001-2004

4*

7-1

Металлист

2012-2015

Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах

Серия

 

Клуб

Годы

17*

(+12=5)

Динамо

2005-2021

13*

(+13=0)

Шахтер

2009-2021

13

(+10=3)

Динамо

1992в-2003

11*

(+9=2)

Металлист

2005-2015

11*

(+7=4)

Днепр

2006-2016

9

(+7=2)

Шахтер

1999-2007

7

(+5=2)

Днепр

1992в-1997

6

(+4=2)

Мариуполь

1998-2003

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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