Динамо установило личный рекорд, и обновило свой же рекорд УПЛ

«Динамо», разгромив «Верес» (4:0), продлило победную серию в первых матчах сезона до 8 игр, побив тем самым личный рекорд 24-летней давности. Последний раз киевляне теряли очки в дебюте в 2013 году - 1:1 дома с «Волынью». А рекордная для чемпионатов Украины беспроигрышная серия динамовцев в стартовых поединках достигла 17 матчей (+12-5). Единственное поражение в первой игре бело-синие потерпели в 2004 году, уступив на своем поле «Шахтеру» со счетом 0:2.

Самые продолжительные победные серии в первых матчах

Серия Мячи Клуб Годы 13* 38-4 Шахтер 2009-2021 8* 21-4 Динамо 2014-2021 7 16-2 Динамо 1992-1997 4 11-0 Шахтер 2003-2006 4 10-3 Днепр 2001-2004 4* 7-1 Металлист 2012-2015

Самые продолжительные беспроигрышные серии в первых матчах

Серия Клуб Годы 17* (+12=5) Динамо 2005-2021 13* (+13=0) Шахтер 2009-2021 13 (+10=3) Динамо 1992в-2003 11* (+9=2) Металлист 2005-2015 11* (+7=4) Днепр 2006-2016 9 (+7=2) Шахтер 1999-2007 7 (+5=2) Днепр 1992в-1997 6 (+4=2) Мариуполь 1998-2003

* серия не закончена.