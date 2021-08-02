Луческу сравнялся с Яремченко по стажу работы в УПЛ

Матчем против «Вереса» (4:0) 76-летний Мирча Луческу стартовал в 15-м для себя чемпионате Украины. Больше сезонов в УПЛ провели только Мирон Маркевич - 24 и Николай Павлов - 21, и столько же - 15 - Валерий Яремченко. В 13 чемпионатах румынский тренер возглавлял «Шахтер» и в двух - «Динамо».

Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ

Тренер Ч Сезоны 1. Мирон МАРКЕВИЧ 23 1992-2002, 2004, 2006-2016 2. Николай ПАВЛОВ 21 1992-1995, 1997-2005, 2008-2015 3. Валерий ЯРЕМЧЕНКО 15 1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012 Мирча ЛУЧЕСКУ 15 2004-2016, 2021-2022 5. Михаил ФОМЕНКО 14 1993-1996, 1999-2004, 2006-2009 6. Олег ТАРАН 13 1998-2003, 2007-2010, 2013-2015 Виталий КВАРЦЯНЫЙ 13 1995-1996, 2003-2006, 2011-2017 8. Анатолий ЗАЯЕВ 11 1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013 Вячеслав ГРОЗНЫЙ 11 1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019 10. Александр ИЩЕНКО 9 1996-1997, 1999-2001, 2003, 2007-2009 Владимир БЕССОНОВ 9 1998-2000, 2002, 2007-2011 Семен АЛЬТМАН 9 2000-2007, 2012 Анатолий ЧАНЦЕВ 9 2006-2012, 2015-2016

Сезоны обозначены годом их окончания.