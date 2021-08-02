Луческу сравнялся с Яремченко по стажу работы в УПЛ

Матчем против «Вереса» (4:0) 76-летний Мирча Луческу стартовал в 15-м для себя чемпионате Украины. Больше сезонов в УПЛ провели только Мирон Маркевич - 24 и Николай Павлов - 21, и столько же - 15 - Валерий Яремченко. В 13 чемпионатах румынский тренер возглавлял «Шахтер» и в двух - «Динамо».
Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ
|
|
Тренер
|
Ч
|
Сезоны
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
23
|
1992-2002, 2004, 2006-2016
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
21
|
1992-1995, 1997-2005, 2008-2015
|
3.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
15
|
1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012
|
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
15
|
2004-2016, 2021-2022
|
5.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
14
|
1993-1996, 1999-2004, 2006-2009
|
6.
|
Олег ТАРАН
|
13
|
1998-2003, 2007-2010, 2013-2015
|
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
13
|
1995-1996, 2003-2006, 2011-2017
|
8.
|
Анатолий ЗАЯЕВ
|
11
|
1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013
|
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
11
|
1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019
|
10.
|
Александр ИЩЕНКО
|
9
|
1996-1997, 1999-2001, 2003, 2007-2009
|
|
Владимир БЕССОНОВ
|
9
|
1998-2000, 2002, 2007-2011
|
|
Семен АЛЬТМАН
|
9
|
2000-2007, 2012
|
|
Анатолий ЧАНЦЕВ
|
9
|
2006-2012, 2015-2016
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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