Луческу сравнялся с Яремченко по стажу работы в УПЛ

76-летний румынский тренер открыл свой 15-й сезон в чемпионатах Украины

  • 02.08.2021 11:43
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Луческу сравнялся с Яремченко по стажу работы в УПЛ
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Матчем против «Вереса» (4:0) 76-летний Мирча Луческу стартовал в 15-м для себя чемпионате Украины. Больше сезонов в УПЛ провели только Мирон Маркевич - 24 и Николай Павлов - 21, и столько же - 15 - Валерий Яремченко. В 13 чемпионатах румынский тренер возглавлял «Шахтер» и в двух - «Динамо».

Тренеры, проведшие наибольшее количество сезонов в УПЛ

 

Тренер

Ч

Сезоны

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

23

1992-2002, 2004, 2006-2016

2.

Николай ПАВЛОВ

21

1992-1995, 1997-2005, 2008-2015

3.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

15

1992-1999, 2002-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2012

 

Мирча ЛУЧЕСКУ

15

2004-2016, 2021-2022

5.

Михаил ФОМЕНКО

14

1993-1996, 1999-2004, 2006-2009

6.

Олег ТАРАН

13

1998-2003, 2007-2010, 2013-2015

 

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

13

1995-1996, 2003-2006, 2011-2017

8.

Анатолий ЗАЯЕВ

11

1992-1996, 1999, 2002-2005, 2013

 

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

11

1992, 1997-1998, 2003-2004, 2006, 2010, 2014-2016, 2019

10.

Александр ИЩЕНКО

9

1996-1997, 1999-2001, 2003, 2007-2009

 

Владимир БЕССОНОВ

9

1998-2000, 2002, 2007-2011

 

Семен АЛЬТМАН

9

2000-2007, 2012

 

Анатолий ЧАНЦЕВ

9

2006-2012, 2015-2016

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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