Во вторник, 3 августа, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сербская «Црвена Звезда» примет молдавский «Шериф». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Црвена Звезда»

Клуб из Белграда имеет огромный опыт выступлений в еврокубках, где стабильно играет из года в год. По итогам минувшего сезона «Црвена Звезда» четвертый раз подряд стала чемпионом Сербии, а также впервые за длительное время выиграла Кубок, оформив золотой дубль.

Главным триумфом в истории «красно-белых» является победа в Кубке европейских чемпионов – аналоге Лиги чемпионов в 1991 году. В 1979 году «Црвена Звезда» добралась до финала Кубка УЕФА. Однако в новейшей истории о подобных свершениях сербский клуб может только мечтать, сейчас для него участие в групповом раунде уже будет считаться успехом.

Стоит отметить, что этим летом «Црвена Звезда» подписала 30-летнего защитника сборной Австрии Александара Драговича, который с 2013 по 2016 годы выступал за киевское «Динамо».

Во втором квалификационном раунде чемпион Сербии не без проблем прошел «Кайрат». В первом поединке в Казахстане команда Деяна Станковича проиграла 1:2, однако в Белграде взяла уверенный реванш – 5:0.

«Шериф»

Команда украинского специалиста Юрия Вернидуба является чемпионом Молдовы и показывает очень неплохой футбол как в нападении, так и в защите, чему доказательство – лишь один пропущенный мяч и сразу девять голов в ворота соперников в четырех поединках нынешнего еврокубкового сезона.

В первом раунде квалификации дважды была обыграла албанская Теута (4:0, 1:0), а во втором клуб из Тирасполя разобрался с армянским «Алашкертом» (1:0, 3:1). В составе «Шерифа» выступает хавбек сборной Люксембурга Себастьен Тилль, который является старшим братом Оливье Тилля, выступающего за полтавскую «Ворсклу». Так что за командой из Тирасполя интересно следить.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Црвена Звезда» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Црвена Звезда»: Борян – Гаич, Драгович, Бабич, Крстичич, Саного, Эль Фарду, Иванич, Катаи, Крстович.

«Шериф»: Атанасиадис – Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джулиен, Траоре, Киабу, Аддо, Тилль, Луваннор, Кастанеда.

3 августа, вторник