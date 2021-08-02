ТаТоТаке. 5 замен Шевченко, почему Яремчук в Бенфике, УАФ бросило сборную?

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют не только второй тур УПЛ: синхронные победы Динамо и Шахтера, возвращение Селезнева и проблемы с ВАР. Но и другие важные темы последних дней - странное заявление Шевченко, трансфер Яремчука в Бенфику, непереход Супряги в Дженоа и ужасного Максимова.

0.00 Анонс

1.40 Что чудит Шевченко и кто вместо него?

16.05 Динамо готовится на Фенербахче

16.59 Кого Суркису точно надо продать

19.09 Динамо плюет на болельщиков

20.38 Главный прогресс Шахтера

23.14 Большая ложь Павелко

25.59 Гуцуляк никуда не перейдет?

27.13 Осторожно, глубинный анализ Селезнева

31.33 Слезы Ярославского выиграли важный турнир

34.10 Сломанный переход Супряги в Дженоа

36.03 В Бенфики 100 форвардов, а будет играть Яремчук

39.45 Два клуба, в которые мог перейти Яремчук

42.24 Инсайдище! Все условия перехода нашего форварда

43.42 Ворскла - не дно, Максимов - смельчак

48.53 Неоднозначная реакция на пародию БФ

50.28 Воу, у нас есть подарки

51.43 Ставка от Сенькива

52.14 Счастливое прощание

53.00 Бекстейдж