Отец Яремчука: «Роман хочет сыграть против Спартака, но решает тренер»

Олег Яремчук, отец украинского форварда Романа Яремчука, рассказал о переходе в «Бенфику».

«Все эти дни я нахожусь с сыном в Португалии в роли представителя семьи. Побывал на встрече с руководством «Бенфики», которая два года следила за выступлениями Романа, присутствовал, когда он проходил тестирование. Кстати, к нему проявляли интерес еще несколько именитых клубов, в частности, немецкий «Байер», однако «Гент», которому принадлежал сын, все же, отдал предпочтение «Бенфике».

Я очень доволен, что именно так произошло. Мне было достаточно побывать на тренировочной базе с 14 футбольными полями наивысшего качестве, чтобы убедиться, какое внимание в «Бенфике» уделяют усовершенствованию клубной инфраструктуры, какие усилия предпринимают, чтобы команда снова стала сильнейшей в Португалии. Нас сопровождал спортивный директор «Бенфики» Руй Кошта, который не скрывал, что с приходом Романа лиссабонцы связывают большие надежды.

Дебютирует ли Роман за «Бенфику» 4 августа в поединке Лиги чемпионов с российским «Спартаком»? Сложно сказать. Роман очень хочет сыграть в Москве, однако он успел провести в «Бенфике» лишь одно занятие. Поэтому все будет зависеть от решения тренерского штаба».