Владислав КУЛАЧ: «Рад победе Динамо. А мои голы еще придут»

Новичок «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал дебют в состав киевской команды в матче УПЛ против «Вереса» (4:0).
«Рад, что дебютировал и начали чемпионат с уверенной победы. И спасибо болельщикам, что пришли поддержать команду. Приятно. Не забил? Ничего, главное, что команда выиграла. А голы никуда не денутся. Буду бить по воротам - придут голы».
«Не думаю, что я, мол, не забил. Хорошо, что победили», - сказал Кулач.
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Источник — ФК Динамо Киев
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