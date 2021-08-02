Владислав КУЛАЧ: «Рад победе Динамо. А мои голы еще придут»

Форвард сыграл первый официальный матч в новой команде

  • 02.08.2021 09:49
  • 1414 просмотров
  • 6 комментариев
Владислав КУЛАЧ: «Рад победе Динамо. А мои голы еще придут»
© fcdynamo.kiev.ua

Новичок «Динамо» Владислав Кулач прокомментировал дебют в состав киевской команды в матче УПЛ против «Вереса» (4:0).

«Рад, что дебютировал и начали чемпионат с уверенной победы. И спасибо болельщикам, что пришли поддержать команду. Приятно. Не забил? Ничего, главное, что команда выиграла. А голы никуда не денутся. Буду бить по воротам - придут голы».

«Не думаю, что я, мол, не забил. Хорошо, что победили», - сказал Кулач.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 02.08.2021 10:55
    0
    Alexander Киев, 02.08.2021 10:24
    Це мєрзость, це реально мєрзость! (с) платить деньги московскому ЦСКА.. вот это уровень, вот это дно.
    Всі й так знають,що ти дно,не треба це так часто рекламувати
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.08.2021 10:24
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 10:03
    В Динамо
    Це мєрзость, це реально мєрзость! (с) платить деньги московскому ЦСКА.. вот это уровень, вот это дно.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:03
    +1
    Ivan Bishok, 02.08.2021 10:02
    А де Шкурін?
    В Динамо
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:03
    +3
    Очень вчера понравился, хотел забить. Успехов
    Ссылка
    Ivan Bishok
      Ivan Bishok, 02.08.2021 10:02
    0
    А де Шкурін?
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 02.08.2021 10:00
    +1
    Ага, прийдуть... Луческу маючи вибір між нападником Кулачем і не нападником Гармашем, вибрав Гармаша.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:03
    +3
    Очень вчера понравился, хотел забить. Успехов
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.08.2021 10:24
    +1
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ, 02.08.2021 10:03
    В Динамо
    Це мєрзость, це реально мєрзость! (с) платить деньги московскому ЦСКА.. вот это уровень, вот это дно.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:03
    +1
    Ivan Bishok, 02.08.2021 10:02
    А де Шкурін?
    В Динамо
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 02.08.2021 10:00
    +1
    Ага, прийдуть... Луческу маючи вибір між нападником Кулачем і не нападником Гармашем, вибрав Гармаша.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 02.08.2021 10:55
    0
    Alexander Киев, 02.08.2021 10:24
    Це мєрзость, це реально мєрзость! (с) платить деньги московскому ЦСКА.. вот это уровень, вот это дно.
    Всі й так знають,що ти дно,не треба це так часто рекламувати
    Ссылка
    Ivan Bishok
    online
      Ivan Bishok, 02.08.2021 10:02
    0
    А де Шкурін?
    Ссылка
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