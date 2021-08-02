Роман ЯРЕМЧУК: «Обсуждал с Шевченко переход в Бенфику»

Форвард Роман Яремчук советовался с уже экс-тренером сборной Украины Андреем Шевченко перед переходом в состав «Бенфики».

«Моя задача - забивать голы, именно для этого я и перешел в «Бенфику». Я ранее в карьере забивал голы и буду работать, чтобы продолжать это делать здесь. По поводу этого перехода я говорил с Шевченко во время Евро-2020. Мы обсуждали ‹Бенфику», он сказал, что это отличный клуб, где я смогу прогрессировать».

«Бенфика» - наибольший клуб Португалии, все знают эту команду, так что это большая ответственность для меня», - сказал Яремчук.

Трансфер оценивается в 17 миллионов евро.