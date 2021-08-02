ФОТО. Яремчук определился с номером в Бенфике

Украинский форвард Роман Яремчук взял себе номер в «Бенфике». Футболист будет играть под номером 15.
Напомним, 31 июля было объявлено о трансфере Яремчука из «Гента» в «Бенфику». 1 августа украинец уже провел первую тренировку в новом клубе.
Ранее сообщалось, что за украинского форварда «Бенфика» заплатила 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.
📸 Yaremchuk é o número 15!#EPluribusUnum pic.twitter.com/b2SYpXCVc1— SL Benfica (@SLBenfica) August 1, 2021
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Источник — Sport.ua
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