ФОТО. Яремчук определился с номером в Бенфике

Украинский форвард Роман Яремчук взял себе номер в «Бенфике». Футболист будет играть под номером 15.

Напомним, 31 июля было объявлено о трансфере Яремчука из «Гента» в «Бенфику». 1 августа украинец уже провел первую тренировку в новом клубе.

Ранее сообщалось, что за украинского форварда «Бенфика» заплатила 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.