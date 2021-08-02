ХУДЖАМОВ: «Премия для сборной за Евро-2020 уменьшилась на 600K»

Футболисты сборной Украины не досчитались премиальных?

  • 02.08.2021 04:45
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ХУДЖАМОВ: «Премия для сборной за Евро-2020 уменьшилась на 600K»
© Instagram. Рустам Худжамов

Бывший профессиональный вратарь Рустам Худжамов сообщил, что футболисты сборной Украины не досчитались 600 тысяч (в валюте) премиальных за Евро-2020:

«Есть информация, что премия за Евро уменьшилась на 600.000 (не знаю – $ или €) для футболистов. Сколько потратят на развитие футбола, вопрос открытый!»

Летом 2021 года Андрей Шевченко вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020. Это лучшее достижение на ЧЕ в истории сине-желтой команды.

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины

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Источник — Instagram

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