Вашингтон. Марченко выиграл финал квалификации

Украинский теннисист Илья Марченко (№158 ATP) успешно выступил в квалификации турнира ATP Tour 500 в Вашингтоне.
В финале отбора Марченко, посеянный под седьмым номером, одолел американца Максима Кресси.
Вашингтон. Финал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Максим Кресси (США) – 7:5, 6:7(4), 6:3
Благодаря двум победам 33-летний украинец получил путевку в основу турнира ATP Tour 500.
Ранее Марченко обыграл Иво Карловича из Хорватии в полуфинале квалификации.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.