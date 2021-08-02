Эмил КАРАС: «Луческу понравился блуждающий стиль Гармаша»

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Эмиль Карас прокомментировал победу «бело-синих» над ровенским «Вересом» (4:0) в стартовом матче нового сезона украинской Премьер-лиги.

– Эмиль, поздравляем с победой. Лучшего начала сезона не придумаешь?

– Да, хорошая победа. Правда, играли мы не всегда хорошо, но нужно учитывать и соперника, который был неуступчивым, и жару. В целом, было нелегко. Но, думаю, счет по игре, и особых проблем не было. Хотя забили два быстрых мяча, потом начали играть более индивидуально, расслаблено. В частности, были и проблемы в контроле мяча, передачах. Мистер в перерыве акцентировал на этом внимание, что, независимо от счета, нужно вести игру и играть дисциплинированно.

– Болельщики переживают, что случилось с Луческу, почему его не было сегодня на тренерском мостике?

– Опять же, от жары приходится прятаться под кондиционерами, а это перепады температур - отсюда и простуда и повышенная температура. Врач решил, что Мистеру лучше не стоять у кромки поля, а сидеть в ложе и смотреть за игрой сверху.

– Вы с ним успели пообщаться после матча? Доволен ли он результатом?

– Нет, не общались. Но в перерыве он заходил в раздевалку, сейчас также зайдет, чтобы обсудить события на поле. Думаю, претензии будут, ведь не все гладко было. Да, победа, забили голы, но есть моменты, которые ему однозначно не понравились и на которых он будет акцентировать внимание - это касается как командных действий, так и отдельных индивидуальностей.

– Денис Гармаш на острие атаки - это нечто необычное?

– Мистер на сборах в спаррингах пробовал Дениса на этой позиции. У футболиста свой стиль игры, так называемый блуждающий, и ему понравилось, как он действовал в этих играх. Поэтому сегодня Гармаш вышел на поле, и хорошо проявил себя, показав хорошие взаимосвязи. Но всегда есть куда стремиться, и всегда можно сыграть лучше - это касается не только Гармаша, но и всей команды.