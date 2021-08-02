Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Мистер просит уделять особое внимание угловым»

Хавбек «Динамо» – о разгромной победе над «Вересом»

  • 02.08.2021 02:38
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Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Мистер просит уделять особое внимание угловым»
© ФК Динамо Киев. Александр Андриевский

Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский отдал результативную передачу в стартовом матче «бело-синих» в новом сезоне против «Вереса» (4:0), а после игры поделился своими впечатлениями.

– Два быстрых забитых мяча облегчили задачу?
– Конечно, быстрые голы всегда помогают. Уже к 6-й минуте счет был 2:0, и стало намного легче. В принципе, нам сегодня игра давалась. Многое получалось, плюс добились положительного результата.

– Голы были довольно схожи с теми, которые забивались на сборах. Можно сказать, что сегодняшние голевые комбинации – это то, над чем работали летом?
– Да, главный тренер просит, чтобы мы особое внимание уделяли угловым, были более сконцентрированными, завершали их ударами по воротам. В частности, он нам привел статистику, что до его прихода мы не могли забить после более сотни выполненных угловых ударов.

– В эпизоде с забитым мячом Караваев оказался в том месте неспроста, сбрасывая тебе мяч?
– Да, он хорошо работает в этой позиции – маленький, его никто не видит (смеется).

– С чем связаны сразу три замены в перерыве? Это игровая практика для большего количества футболистов?
– Мистер сразу сказал, что будет давать всем играть, и чтобы все были готовы в любой момент выйти на поле.

– Первый матч на «Олимпийском» перед родными болельщиками, в новой форме. Какие от этого всего впечатления?
– Супер, мы этого очень давно ждали. Приятно было видеть столько болельщиков, которые активно поддерживали нас. Спасибо им большое, мы это ценим и будем стараться радовать их своими результатами.

– Новая домашняя форма не чисто белая, и это что-то новенькое для «Динамо»…
– Да, новенькое, и я скажу, что она одна из лучших за последние года четыре. С каждым годом для нас форму делают все лучше и лучше. Лично мне очень нравится.

– Впервые для «Динамо» был разработан уникальный дизайн формы. С футболистами как-то советовались, может, предлагали какие-то варианты и спрашивали вашего мнения?
– Может, кому-то и предлагали, но я в данном обсуждении не участвовал.

– Впереди товарищеский матч с «Фенербахче» в Стамбуле. Можно его назвать подготовкой к выступлению в Лиге чемпионов?
– Думаю, такой поединок организован, чтобы мы привыкали играть по два матча в неделю. Солидный соперник, и проверим свои силы на их фоне. Будет интересно.

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Источник — ФК Динамо Киев

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