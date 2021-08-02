ЯРОСЛАВСКИЙ: «Харьков может принять Суперкубок УЕФА уже в 2024 году»

Руководитель харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, когда в Харькове может пройти Суперкубок УЕФА:

«Харьков уже пытались сделать город местом проведения Суперкубка в этом году, но, к сожалению, он проходит в Белфасте. Я не знаю причину, почему в этом году не в Харькове проводится. Зато в этот раз мы начали кампанию раньше гораздо. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Суперкубок не провели в Харькове.

УЕФА рассматривает возможность дать Харькову провести Суперкубок в 2024 году – на год раньше, чем планировалось изначально, ведь в 2022 году он проводится в Финляндии, в 2023-м – в Казани, а 2024-й пока никем не занят.

Это матч не для Харькова, а для всей Украины. Представьте просто, как тут бы сейчас играли Челси и Вильярреал». Надеюсь, топовые команды приедут в Харьков – разве не к этому нам всем нужно стремиться? Я приложу для этого все силы».

Напомним, победитель Лиги чемпионов «Челси» из Англии и обладатель трофея Лиги Европы «Вильярреал» из Испании разыграют Суперкубок УЕФА 11 августа 2021 года в ирландском Белфасте.