Ярославский — координатор по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Харьковский городской совет принял решение назначить экс-президента футбольного клуба «Металлист» (2005-2012) Александра Ярославского координатором по подготовке города Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА 2025 года между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.
Сейчас ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры «Металлиста» с учетом всех необходимых требований УЕФА к месту проведения финальных еврокубковых матчей.
Источник — ФК Металлист
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https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ
До выборов ещё и не такое увидим. Два хитросделанных клоуна -- Терехов и Ярославский.
До выборов ещё и не такое увидим. Два хитросделанных клоуна -- Терехов и Ярославский.
https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ
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