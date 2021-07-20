Ярославский — координатор по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Харьковский городской совет принял решение назначить экс-президента футбольного клуба «Металлист» (2005-2012) Александра Ярославского координатором по подготовке города Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА 2025 года между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Сейчас ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры «Металлиста» с учетом всех необходимых требований УЕФА к месту проведения финальных еврокубковых матчей.