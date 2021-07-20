Ярославский — координатор по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов

  • 20.07.2021 15:10
  • 766 просмотров
  • 8 комментариев
Ярославский — координатор по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Харьковский городской совет принял решение назначить экс-президента футбольного клуба «Металлист» (2005-2012) Александра Ярославского координатором по подготовке города Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА 2025 года между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Сейчас ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры «Металлиста» с учетом всех необходимых требований УЕФА к месту проведения финальных еврокубковых матчей.

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Источник — ФК Металлист

(4 голоса)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 20.07.2021 15:51
    +1
    ,в 2026 УЕФА утвердит Кубок Ярославского. В 2027 Ярославский президент уаф, в 2028 Ярославский президент УЕФА, в 2029 Ярославский президент ФИФА, в 2030 Ярославский президент Украины
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 15:49
    +1
    Останется таковым после выборов мера Харькова?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.07.2021 15:40
    +1
    Финал 1-го межгалактического кубка тоже пройдет в Харькове.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 20.07.2021 15:39
    +1
    Может лучше после выборов весь это движ делать?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 20.07.2021 15:34
    +4

    До выборов ещё и не такое увидим. Два хитросделанных клоуна -- Терехов и Ярославский.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 15:33
    0
    limb0101, 20.07.2021 15:24
    А "Металлист" в Суперкубке играть будет?
    Если выиграет евро Кубок!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 15:30
    0
    Норм!
    Ссылка
    limb0101
    online
      limb0101, 20.07.2021 15:24
    -1
    А "Металлист" в Суперкубке играть будет?
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 20.07.2021 15:34
    +4

    До выборов ещё и не такое увидим. Два хитросделанных клоуна -- Терехов и Ярославский.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 20.07.2021 15:51
    +1
    ,в 2026 УЕФА утвердит Кубок Ярославского. В 2027 Ярославский президент уаф, в 2028 Ярославский президент УЕФА, в 2029 Ярославский президент ФИФА, в 2030 Ярославский президент Украины
    Ссылка
    Dreifus
    online
      Dreifus, 20.07.2021 15:49
    +1
    Останется таковым после выборов мера Харькова?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.07.2021 15:40
    +1
    Финал 1-го межгалактического кубка тоже пройдет в Харькове.
    https://www.youtube.com/watch?v=Jzyok6uYnxQ
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 20.07.2021 15:39
    +1
    Может лучше после выборов весь это движ делать?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 15:33
    0
    limb0101, 20.07.2021 15:24
    А "Металлист" в Суперкубке играть будет?
    Если выиграет евро Кубок!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.07.2021 15:30
    0
    Норм!
    Ссылка
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