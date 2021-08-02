Игорь СУРКИС: «Верес еще потреплет нервы многим соперникам»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал разгромную победу над ровенским «Вересом» (4:0) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

– Игорь Михайлович, как вам начало сезона?

– Выиграли 4:0, ребята молодцы. Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. При этом мы все понимаем, что сборники находятся пока не в оптимальных своих кондициях. Сейчас у нас впервые за долгие годы есть время постепенно подготовить их к Лиге чемпионов. Те же ребята, которые вышли, играли достойно и фрагментами футбол понравился. Думаю, и зрители, которых пришло сегодня 12-13 тысяч, получили удовольствие. Надеюсь, с каждой игрой будет все больше и больше людей поддерживать команду с трибун.

– Сегодня был экспериментальный состав. Денис Гармаш на острие атаки в такой вариации – незаменимый игрок?

– Мне сложно говорить об экспериментальном составе – это виднее тренеру, кто в каких кондициях находится. Тем более у нас сегодня был экспериментальным и тренерский штаб, поскольку Мистер немного простудился и находился в VIP-ложе. Думаю, через игры – сейчас поедем в Турцию к «Фенербахче», потом в чемпионате против «Зари» и «Миная» – мы наберем свои оптимальные кондиции. Спадет жара, и будем показывать футбол, чтобы в первую очередь радовать болельщиков.

– Не как президент, а как болельщик вы довольны зрелищностью сегодняшнего матча и результатом?

– Доволен. В принципе, я понимал, что по такой погоде будет непросто. У «Вереса» хорошая команда, которую возглавляет опытный тренер, знающий концепцию игры Мистера, с которым он работал ранее. Думаю, эта команда еще потреплет нервы многим соперникам. А стартом я доволен – всегда приятно начинать с победы.