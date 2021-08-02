Игорь СУРКИС: «Верес еще потреплет нервы многим соперникам»

Президент «Динамо» – о разгромной победе над новичком элитного дивизиона

  • 02.08.2021 01:39
  • 288 просмотров
  • 0 комментариев
Игорь СУРКИС: «Верес еще потреплет нервы многим соперникам»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал разгромную победу над ровенским «Вересом» (4:0) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

– Игорь Михайлович, как вам начало сезона?
– Выиграли 4:0, ребята молодцы. Показали хорошую игру, особенно в первом тайме. При этом мы все понимаем, что сборники находятся пока не в оптимальных своих кондициях. Сейчас у нас впервые за долгие годы есть время постепенно подготовить их к Лиге чемпионов. Те же ребята, которые вышли, играли достойно и фрагментами футбол понравился. Думаю, и зрители, которых пришло сегодня 12-13 тысяч, получили удовольствие. Надеюсь, с каждой игрой будет все больше и больше людей поддерживать команду с трибун.

– Сегодня был экспериментальный состав. Денис Гармаш на острие атаки в такой вариации – незаменимый игрок?
– Мне сложно говорить об экспериментальном составе – это виднее тренеру, кто в каких кондициях находится. Тем более у нас сегодня был экспериментальным и тренерский штаб, поскольку Мистер немного простудился и находился в VIP-ложе. Думаю, через игры – сейчас поедем в Турцию к «Фенербахче», потом в чемпионате против «Зари» и «Миная» – мы наберем свои оптимальные кондиции. Спадет жара, и будем показывать футбол, чтобы в первую очередь радовать болельщиков.

– Не как президент, а как болельщик вы довольны зрелищностью сегодняшнего матча и результатом?
– Доволен. В принципе, я понимал, что по такой погоде будет непросто. У «Вереса» хорошая команда, которую возглавляет опытный тренер, знающий концепцию игры Мистера, с которым он работал ранее. Думаю, эта команда еще потреплет нервы многим соперникам. А стартом я доволен – всегда приятно начинать с победы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности