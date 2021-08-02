Кривбасс – Нива Тернополь – 1:0. Видео гола Дебелко и обзор матча

1 августа прошел поединок 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Кривбасс» Кривой Рог – «Нива» Тернополь – 1:0
Единственный гол в поединке забил Роман Дебелко, 16 мин.
Смотрите видеообзор матча на YouTube.
События матча
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Роман Дебелко (Кривбасс).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.