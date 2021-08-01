Оценки матча Динамо – Верес. Лучшим игроком матча стал Тымчик

Киевское «Динамо» победило «Верес» Ровно со счетом 4:0 в домашнем поединке 2-го тура УПЛ.
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получил Александр Тымчик, автор третьего гола киевлян во встрече.
Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Верес» – 4:0:
Замены «Динамо»: Забарный – 6,0; Цыганков – 6,5; Сидорчук – 6,5; Родригес – 6,0; Кулач – 6,0.
Замены «Вереса»: Панасенко – 5,0; Дахновский – 5,5; М.Шестаков – 5,0; Гечев – 5,5; Махнев – 5,5.
Источник — Sport.ua
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