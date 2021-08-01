Оценки матча Динамо – Верес. Лучшим игроком матча стал Тымчик

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 2-го тура УПЛ

  • 01.08.2021 23:23
  • 920 просмотров
  • 3 комментария
Оценки матча Динамо – Верес. Лучшим игроком матча стал Тымчик
© ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

Киевское «Динамо» победило «Верес» Ровно со счетом 4:0 в домашнем поединке 2-го тура УПЛ.

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок. Наиболее высокую оценку (7.5) получил Александр Тымчик, автор третьего гола киевлян во встрече.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Верес» – 4:0:

  

Замены «Динамо»: Забарный – 6,0; Цыганков – 6,5; Сидорчук – 6,5; Родригес – 6,0; Кулач – 6,0.

Замены «Вереса»: Панасенко – 5,0; Дахновский – 5,5; М.Шестаков – 5,0; Гечев – 5,5; Махнев – 5,5.

 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 02.08.2021 00:14
    0
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.08.2021 23:45
    -1
    Евгений Семыкин, 01.08.2021 23:36
    А Вересу принципиально баллов не дали ?)))
    Пожлобились.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 01.08.2021 23:36
    0
    А Вересу принципиально баллов не дали ?)))
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 02.08.2021 00:14
    0
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 01.08.2021 23:36
    0
    А Вересу принципиально баллов не дали ?)))
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