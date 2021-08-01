Ассистент Шевченко в сборной может возглавить московский Локомотив

61-летний Мауро Тассотти входил в тренерский штаб сборной Украины

  • 01.08.2021 22:27
  • 700 просмотров
  • 0 комментариев
Ассистент Шевченко в сборной может возглавить московский Локомотив
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тассотти и Шевченко

Руководство московского «Локомотива» рассматривает итальянского специалиста Мауро Тассотти как возможную замену Марко Николичу на посту главного тренера команды.

Ранее 61-летний Тассотти входил в тренерский штаб сборной Украины, которую до 1 августа 2021 года возглавлял Андрей Шевченко. С 1997-го по 2014-й итальянец работал на разных должностях в структуре «Милана».

42-летний Марко Николич стал тренером железнодорожников в мае 2020 года. Вместе с москвичами он выиграл Кубок России в прошлом сезоне и занял третье место в РПЛ 2020/21. «Локомотив» возглавляют: 63-летний Ральф Рангник, руководителем по спорту и развитию клуба, и 34-летний Томас Цорн, технический директор клуба.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности