Ассистент Шевченко в сборной может возглавить московский Локомотив

Руководство московского «Локомотива» рассматривает итальянского специалиста Мауро Тассотти как возможную замену Марко Николичу на посту главного тренера команды.

Ранее 61-летний Тассотти входил в тренерский штаб сборной Украины, которую до 1 августа 2021 года возглавлял Андрей Шевченко. С 1997-го по 2014-й итальянец работал на разных должностях в структуре «Милана».

42-летний Марко Николич стал тренером железнодорожников в мае 2020 года. Вместе с москвичами он выиграл Кубок России в прошлом сезоне и занял третье место в РПЛ 2020/21. «Локомотив» возглавляют: 63-летний Ральф Рангник, руководителем по спорту и развитию клуба, и 34-летний Томас Цорн, технический директор клуба.