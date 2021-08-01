1 августа в 21:00 во Франции проходит первый поединок сезона.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лилль – ПСЖ. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Шека (Лилль).
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Источник — Sport.ua
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