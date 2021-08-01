ВИДЕО. Зинченко сообщил пол своего ребенка

Сейчас полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и его жена Влада Седан ждут своего первого ребенка.

Сегодня Зинченко у себя в Инстаграме с помощью красивого видео сообщил пол своего будущего ребенка. Это девочка:

Вчера Зинченко вернулся в тренировочный лагерь «Манчестер Сити».