ВИДЕО. Зинченко сообщил пол своего ребенка

Сейчас полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и его жена Влада Седан ждут своего первого ребенка.
Сегодня Зинченко у себя в Инстаграме с помощью красивого видео сообщил пол своего будущего ребенка. Это девочка:
Вчера Зинченко вернулся в тренировочный лагерь «Манчестер Сити».
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Источник — Instagram
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