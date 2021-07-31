ФОТО. Зинченко вернулся в тренировочный лагерь Манчестер Сити

Украинский хавбек Александр Зинченко вернулся в тренировочный лагерь команды «Манчестер Сити».
У украинца отпуск был более поздним, чем у остальных игроков, из-за участия в плей-офф Евро-2020.
Пресс-служба английского клуба опубликовала фотографии с тренировки, поприветствовав Зинченко.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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