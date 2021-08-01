ВИДЕО. Крутой старт сезона. Попов и Гармаш забили Вересу два гола головой

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимает «Верес» из Ровно.
Уже на стартовых минутах матча в Киеве «Динамо» ведет в два мяча. Денис Попов и Денис Гармаш забили «Вересу» два гола головой.
ГОЛ! 0:1. Денис Попов, 4 мин.
ГОЛ! 0:2. Денис Гармаш, 6 мин.
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Источник — Sport.ua
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