ВИДЕО. Крутой старт сезона. Попов и Гармаш забили Вересу два гола головой

Уже на стартовых минутах матча в Киеве «Динамо» ведет в два мяча

  • 01.08.2021 20:00
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ВИДЕО. Крутой старт сезона. Попов и Гармаш забили Вересу два гола головой
© ФК Динамо Киев

В матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимает «Верес» из Ровно.

Уже на стартовых минутах матча в Киеве «Динамо» ведет в два мяча. Денис Попов и Денис Гармаш забили «Вересу» два гола головой.

ГОЛ! 0:1. Денис Попов, 4 мин.

ГОЛ! 0:2. Денис Гармаш, 6 мин.

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Источник — Sport.ua

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