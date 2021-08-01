Динамо – Верес. Известны стартовые составы

Стартовый матч «Динамо» в новом сезоне

  • 01.08.2021 18:46
  • 4009 просмотров
  • 22 комментария
Динамо – Верес. Известны стартовые составы
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 1 августа «Динамо» Киев во втором туре УПЛ примет «Верес» Ровно. Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Шапаренко, Андриевский, Гармаш, Караваев, Де Пена, Буяльский

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич, Сергийчук

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Источник — УПЛ

(12 голосов)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:42
    0
    mavast, 01.08.2021 18:52
    В бій ідуть одні "старики"!
    это о Миколенко, Сироте, Попове, Тымчике и Шапаренко ???
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:38
    0
    Face Control, 01.08.2021 18:58
    На Кипре.
    они там исчъё тренируются?
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 19:27
    -3
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:22
    Funny кица,почему ты дома перед телевизором,а не на стадионе ?Бабушка на маршрутку Кагарлык-Киев денег не дала ?
    Я тебе команду голос разве давал ?
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 01.08.2021 19:23
    0
    Совершенно верный состав,почти такой как на сборах.( 1 тайм)за исключением Родригиса и Бойко.
    По игре и счёту во втором тайме,Мирчу усилит атаку.Так как "Верес" не сильная команда,состав вполне закономерен.Сильных игроков Мирчу держит для соперников посильнее.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:22
    0
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:56
    А где нападающие ?
    Funny кица,почему ты дома перед телевизором,а не на стадионе ?Бабушка на маршрутку Кагарлык-Киев денег не дала ?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 19:20
    -1
    Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:17
    Вся Украина сегодня за народную команду Верес
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:17
    +2
    Вся Украина сегодня за народную команду Верес
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.08.2021 19:14
    -1
    Странный состав. Много вопросов; Особенно Андриевский и Гармаш.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.08.2021 19:12
    +1
    Дивний склад.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:05
    0
    ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 19:02
    Луческу на трибуне, а не на тренерском мостике. Что вообще происходит?
    Шеву готують на нову посаду
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 19:02
    -2
    Луческу на трибуне, а не на тренерском мостике. Что вообще происходит?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 19:00
    0
    С таким-то подбором игроков.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 19:00
    0
    Даёшь 10:0.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.08.2021 18:59
    +2
    Де Пена скоро піде з команди, чому не награвати інших?
    Сироту не бачив вже фіг знаю скільки.. як і Тимчика в основі. Досить дивний склад, але Мірча вирішує
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 18:58
    +2
    Я что то не понял, где новички Динамо? Какой нахер Тымчик?
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 18:58
    +1
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:56
    А где нападающие ?
    На Кипре.
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:56
    +3
    А где нападающие ?
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 01.08.2021 18:56
    +2
    блин 3 нападающих есть ставят гармаша дел уже стараеет что за тактика
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 18:55
    +3
    Александр Шевченко, 01.08.2021 18:52
    Жесть. Без форварда. Гармаш шо ли в центр форварда играть будет или Буяльский ложная 9ка
    Та блін добре що хоть є ким підсилити (Циганков, Лєднєв, Родрігес), Кулач хоч і є в заявці, але він щось мені оптимізму не всиляє
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 01.08.2021 18:52
    +5
    В бій ідуть одні "старики"!
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 01.08.2021 18:52
    +5
    В бій ідуть одні "старики"!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 01.08.2021 18:52
    +4
    Жесть. Без форварда. Гармаш шо ли в центр форварда играть будет или Буяльский ложная 9ка
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:56
    +3
    А где нападающие ?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 18:55
    +3
    Александр Шевченко, 01.08.2021 18:52
    Жесть. Без форварда. Гармаш шо ли в центр форварда играть будет или Буяльский ложная 9ка
    Та блін добре що хоть є ким підсилити (Циганков, Лєднєв, Родрігес), Кулач хоч і є в заявці, але він щось мені оптимізму не всиляє
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:17
    +2
    Вся Украина сегодня за народную команду Верес
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 01.08.2021 18:59
    +2
    Де Пена скоро піде з команди, чому не награвати інших?
    Сироту не бачив вже фіг знаю скільки.. як і Тимчика в основі. Досить дивний склад, але Мірча вирішує
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 18:58
    +2
    Я что то не понял, где новички Динамо? Какой нахер Тымчик?
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 01.08.2021 18:56
    +2
    блин 3 нападающих есть ставят гармаша дел уже стараеет что за тактика
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 01.08.2021 19:12
    +1
    Дивний склад.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 18:58
    +1
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:56
    А где нападающие ?
    На Кипре.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:42
    0
    mavast, 01.08.2021 18:52
    В бій ідуть одні "старики"!
    это о Миколенко, Сироте, Попове, Тымчике и Шапаренко ???
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 01.08.2021 19:38
    0
    Face Control, 01.08.2021 18:58
    На Кипре.
    они там исчъё тренируются?
    Ссылка
    Eagle
    online
      Eagle, 01.08.2021 19:23
    0
    Совершенно верный состав,почти такой как на сборах.( 1 тайм)за исключением Родригиса и Бойко.
    По игре и счёту во втором тайме,Мирчу усилит атаку.Так как "Верес" не сильная команда,состав вполне закономерен.Сильных игроков Мирчу держит для соперников посильнее.
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
      Хуакин Гусман Лоэра, 01.08.2021 19:22
    0
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 18:56
    А где нападающие ?
    Funny кица,почему ты дома перед телевизором,а не на стадионе ?Бабушка на маршрутку Кагарлык-Киев денег не дала ?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 19:05
    0
    ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 19:02
    Луческу на трибуне, а не на тренерском мостике. Что вообще происходит?
    Шеву готують на нову посаду
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 19:00
    0
    С таким-то подбором игроков.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 19:00
    0
    Даёшь 10:0.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 01.08.2021 18:50
    0
    Ну прям дуже цікавий склад, як на мене Гармаш так точно зайвий. Блін шо ж той румун придумав
    Ссылка
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