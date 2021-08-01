Динамо – Верес. Известны стартовые составы

Сегодня, 1 августа «Динамо» Киев во втором туре УПЛ примет «Верес» Ровно. Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Динамо»: Бущан, Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Шапаренко, Андриевский, Гармаш, Караваев, Де Пена, Буяльский
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е. Пасич, Гегедош, Г. Пасич, Сергийчук
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Источник — УПЛ
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По игре и счёту во втором тайме,Мирчу усилит атаку.Так как "Верес" не сильная команда,состав вполне закономерен.Сильных игроков Мирчу держит для соперников посильнее.
Сироту не бачив вже фіг знаю скільки.. як і Тимчика в основі. Досить дивний склад, але Мірча вирішує
Сироту не бачив вже фіг знаю скільки.. як і Тимчика в основі. Досить дивний склад, але Мірча вирішує
По игре и счёту во втором тайме,Мирчу усилит атаку.Так как "Верес" не сильная команда,состав вполне закономерен.Сильных игроков Мирчу держит для соперников посильнее.
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