Минус конкурент для Малиновского? Иличич может уйти в Милан

Словенский форвард «Аталанты» Йосип Иличич может покинуть клуб нынешним летом. Ранее наставник команды Джан Пьеро Гасперини заявил, что не нуждается в Иличиче.

Наиболее активно интересуется Иличичем «Милан». Клуб уже более месяца ведет переговоры с агентом игрока.

При этом достигнуть соглашения с «Аталантой» пока что не получается. Клуб из Бергамо требует за своего игрока 7-8 миллионов евро, «Милан» считает такую цену за 33-летнего игрока слишком высокой.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Иличичу проявляет «Лацио».