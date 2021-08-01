Минус конкурент для Малиновского? Иличич может уйти в Милан

Словенский форвард может покинуть «Аталанту»

  • 01.08.2021 18:05
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Минус конкурент для Малиновского? Иличич может уйти в Милан
© Getty Images/Global Images Ukraine

Словенский форвард «Аталанты» Йосип Иличич может покинуть клуб нынешним летом. Ранее наставник команды Джан Пьеро Гасперини заявил, что не нуждается в Иличиче.

Наиболее активно интересуется Иличичем «Милан». Клуб уже более месяца ведет переговоры с агентом игрока.

При этом достигнуть соглашения с «Аталантой» пока что не получается. Клуб из Бергамо требует за своего игрока 7-8 миллионов евро, «Милан» считает такую цену за 33-летнего игрока слишком высокой.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Иличичу проявляет «Лацио».

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Источник — твиттер Николо Скиры

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