Лацио хочет подписать Иличича

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри хочет видеть в команде полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича.
По данным источника, римляне хотят выкупить права на 33-летнего словенца, у которого через год истекает контракт с «бергамасками». Если Иличича не удастся подписать, то запасным вариантом является полузащитник «Наполи» Маттео Политано.
В прошлом сезоне Серии А Иличич провел 28 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 10 результативных передач.
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Источник — Corriere dello Sport
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