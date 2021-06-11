Лацио хочет подписать Иличича

Хавбек «Аталанты» может сменить клубную прописку

  • 11.06.2021 05:40
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Лацио хочет подписать Иличича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Иличич

Новый главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри хочет видеть в команде полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича.

По данным источника, римляне хотят выкупить права на 33-летнего словенца, у которого через год истекает контракт с «бергамасками». Если Иличича не удастся подписать, то запасным вариантом является полузащитник «Наполи» Маттео Политано.

В прошлом сезоне Серии А Иличич провел 28 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 10 результативных передач.

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Источник — Corriere dello Sport

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