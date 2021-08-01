ВИДЕО. Победный гол Коваленко. Обзор матча Аталанта – Порденоне

Вчера, 31 июля «Аталанта» в контрольном матче одержала победу над «Порденоне» - 2:1. Победный гол забил Виктор Коваленко, который вышел на замену.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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Источник — YouTube
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