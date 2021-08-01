ВИДЕО. Победный гол Коваленко. Обзор матча Аталанта – Порденоне

Команда Джан Пьеро Гасперини победила в спарринге

  • 01.08.2021 17:35
  • 2004 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Победный гол Коваленко. Обзор матча Аталанта – Порденоне
© twitter.com/Atalanta_BC

Вчера, 31 июля «Аталанта» в контрольном матче одержала победу над «Порденоне» - 2:1. Победный гол забил Виктор Коваленко, который вышел на замену.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник — YouTube

(7 голосов)

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Комментарии
    psv970
    online
      psv970, 01.08.2021 18:05
    0
    Команда его по моему не воспринимает, поздравлений после забитого не было
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    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 01.08.2021 17:41
    -1
    От Вам І КОВАЛЕНКО ЗАБИВ, ТА ВІН ВЗАГАЛІ ГРАВЕЦЬ ВИСОКОГО РІВНЯ, просто можливо не в формі був, а зараз Я ВПЕВНЕНИЙ, ЩО В КЛУБІ БУЛЕ ПОСТІЙНО ЗАБИВАТИ, НЕ ГІРШЕ, БУДЕ, ЧИМ БУЛА ГРА МАЛІНОВСЬКОГО В ТРАВНІ ЦЬОГО РОКУ
    Ссылка
    psv970
    online
      psv970, 01.08.2021 18:05
    0
    Команда его по моему не воспринимает, поздравлений после забитого не было
    Ссылка
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