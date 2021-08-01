Юрий СЕМИН: «Уход Шевченко? Не понял этого решения. Сильно удивлен»

Экс-тренер «Динамо» - о решении Андрея Шевченко

  • 01.08.2021 17:25
  • 2671 просмотр
  • 6 комментариев
Юрий СЕМИН: «Уход Шевченко? Не понял этого решения. Сильно удивлен»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Юрий Семин прокомментировал решение Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера сборной Украины:

«Честно говоря, я не понял этого решения. Очень сильно удивлен. Андрей хорошо работал в сборной, показал высокий уровень тренерского мастерства. Да и результаты говорили сами за себя. Еще важный момент — молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола — это дорогого стоит. Игроки сборной уходили в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.

Может, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб».

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Источник — Sport24.ru

(19 голосов)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 18:00
    +1
    ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 17:54
    Этих молодых игроков для сборной открыл Луческу!
    Кого ???, разве что Забарного (и то потому что другие были травмированы), Миколенко еще до него играл, не умеет Луческу с молодежью работать, всех норм игроков с u-19 и u-20 отправил в ЧО и Десну.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 17:54
    +1
    Этих молодых игроков для сборной открыл Луческу!
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 01.08.2021 17:54
    -1
    Юра Шкалик (обозреватель)-експертизу вынес!!!!
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    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 01.08.2021 17:37
    -2
    Тут АБО НА МІЛАН РОЗРАХОВУЄ АБО ХОЧЕ Ґ, ЩОБ ПІДНЯЛИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ТАКА ЯК БУЛА В НЬОГО РАНІШЕ(37,5 тис. ₴,) в місяць, + ЩЕ МАЄ за ЄВРО ОТРИМАТИ, ТАК ЯК ЗБІРНА ЗАРОБИЛА - 16мільйонів доларів!!!!!!!
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    adidas77
    online
      adidas77, 01.08.2021 17:33
    0
    Это очень "ценная" информация для нас!
    А что по этому поводу сказал попугай Карпина?
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    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.08.2021 17:30
    -1
    гонит
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    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 18:00
    +1
    ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 17:54
    Этих молодых игроков для сборной открыл Луческу!
    Кого ???, разве что Забарного (и то потому что другие были травмированы), Миколенко еще до него играл, не умеет Луческу с молодежью работать, всех норм игроков с u-19 и u-20 отправил в ЧО и Десну.
    Ссылка
    ~ Viacheslav ~
    online
      ~ Viacheslav ~, 01.08.2021 17:54
    +1
    Этих молодых игроков для сборной открыл Луческу!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 01.08.2021 17:33
    0
    Это очень "ценная" информация для нас!
    А что по этому поводу сказал попугай Карпина?
    Ссылка
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