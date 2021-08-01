Юрий СЕМИН: «Уход Шевченко? Не понял этого решения. Сильно удивлен»

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Юрий Семин прокомментировал решение Андрея Шевченко покинуть пост главного тренера сборной Украины:

«Честно говоря, я не понял этого решения. Очень сильно удивлен. Андрей хорошо работал в сборной, показал высокий уровень тренерского мастерства. Да и результаты говорили сами за себя. Еще важный момент — молодые игроки постоянно прогрессировали в сборной. Шевченко открыл много юных ребят для большого футбола — это дорогого стоит. Игроки сборной уходили в хорошие европейские клубы при Шевченко, он раскрывал их.

Может, у Шевченко другие планы. Я могу его представить в качестве главного тренера европейского клуба. Андрей знает несколько языков, свободно говорит на них. Он был выдающимся игроком, хорошо проявил себя на тренерском поприще. У него много козырей для того, чтобы возглавить европейский топ-клуб».