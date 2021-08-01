Андрей ПЯТОВ: «У Фонсеки Тайсон три дня бегал по кругу»

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как бывший главный тренер Паулу Фонсека наказал экс-одноклубника Тайсона за опоздание на сборы.
– Тайсон не приехал на одни сборы, на вторые опоздал. Почему ему все сходило с рук?
– Я могу привести один пример. У Фонсеки он так же опоздал. Мистер подозвал и говорит: «В чем причина? Ты думаешь, что выше всех? Или ты выше того, того, того? Вперед, иди по кругу».
Три дня бегал по кругу и не тренировался с командой. А футболист - не легкоатлет. У него есть обязательства. Человек побегал и понимает, что есть семья, родители, братья, дети. Надо работать. Сегодня у тебя все, завтра - ничего. Это жизнь.
Потом он выдал два лучших сезона. Был лучшим игроком чемпионата и в ЛЧ сколько нас выручал, - рассказал Пятов.
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Источник — BurBuzz
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