Андрей ПЯТОВ: «У Фонсеки Тайсон три дня бегал по кругу»

Голкипер «Шахтера» рассказал, как экс-наставник наказал бразильца за опоздание на сборы

  • 01.08.2021 17:38
  • 1912 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «У Фонсеки Тайсон три дня бегал по кругу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как бывший главный тренер Паулу Фонсека наказал экс-одноклубника Тайсона за опоздание на сборы.

– Тайсон не приехал на одни сборы, на вторые опоздал. Почему ему все сходило с рук?
– Я могу привести один пример. У Фонсеки он так же опоздал. Мистер подозвал и говорит: «В чем причина? Ты думаешь, что выше всех? Или ты выше того, того, того? Вперед, иди по кругу».

Три дня бегал по кругу и не тренировался с командой. А футболист - не легкоатлет. У него есть обязательства. Человек побегал и понимает, что есть семья, родители, братья, дети. Надо работать. Сегодня у тебя все, завтра - ничего. Это жизнь.

Потом он выдал два лучших сезона. Был лучшим игроком чемпионата и в ЛЧ сколько нас выручал, - рассказал Пятов.

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Источник — BurBuzz

(4 голоса)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 18:09
    0
    Зато на пользу тогда ему это пошло.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 01.08.2021 18:09
    0
    Зато на пользу тогда ему это пошло.
    Ссылка
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