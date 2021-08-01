Яремчук и Бенфика: плюсы и минусы

Уход Романа Яремчука из «Гента» - это даже не «мыльная опера» и не долгоиграющий сериал. Так, двухсерийный фильм. В первой серии – о взрослении и мужании, а заодно и превращении ненужного когда-то футболиста киевскому «Динамо» в главного форварда сборной Украины и одного из лучших нападающих «Гента» и чемпионата Бельгии в целом. А во второй – краткий рассказ о том, что Роман перерос уже уровень и своего уже бывшего клуба, и своего уже бывшего чемпионата. Дальше следовал очевидный и логический шаг – уход. Причем в более сильную команду, более конкурентный чемпионат.

В итоге все закончилось почти хэппи эндом и сложилось почти правильно. «Гент», нацепивший на украинца ярлык в виде как минимум 20 миллионов евро, не собирался продешевить, ведь лишь в таком случае бельгийский клуб мог получить хорошие деньги (напомню, что при любом раскладе тридцать процентов от суммы продажи шли в первый клуб Яремчука – киевское «Динамо». В этой связи парадокс получился: «бело-синие» продали Яремчука в свое время за два миллиона евро, а сейчас получат бонус от его продажи в два с половиной раза больше). В итоге сторговались, если верить бельгийской и португальской прессе, на 17,5 миллионах. Опять-таки, если верить тем же СМИ, зарплата на новом месте у 25-летнего нападающего будет повыше, чем в Бельгии.

В общем, все вроде бы неплохо. Но не покидает ощущение некой недосказанности в данном случае, а то и вовсе некоего разочарования. Да, с одной стороны, «Бенфика» - самый титулованный клуб Португалии, а Лиссабон, как и сама Португалия, красивое и теплое место, где Роману и его семье будет очень комфортно. Но с другой стороны, лучшие годы «Бенфики» безвозвратно остались в глубинах прошлого века, в пятидесятых-шестидесятых годах – там, где на поле блистал великий Эйсебиу, а на тренерской скамье – не менее великий Бела Гуттманн. С тех пор воды утекло немеряно: «орлы» на международной арене ничего не выигрывали, параллельно потеряв статус гранда европейского уровня. Тогда как другой португальский клуб – «Порту» - этот статус приобрел.

Конечно, «Бенфика» остается серьезной силой в национальном чемпионате – ниже третьего места команда давно не опускалась, да и на третьем финишировала в минувшем сезоне впервые за долгие годы – доселе было либо первое место, либо второе. Но ведь сей факт говорит не столько о силе самой лиссабонской команды, сколько о слабости внутреннего чемпионата. Статусный форвард, коим, безусловно, является Яремчук, четвертьфиналист Евро-2020, ключевой исполнитель своей сборной мог и обязан был претендовать на более конкурентную среду, на более статусный клуб. Если верить недавним сообщениям в медиа, интерес к Яремчуку проявляли «Вест Хэм», «Милан», «Вольфсбург» и особенно «Рома». Я отдаю себе отчет в том, что, вполне возможно, интерес этих клубов, окромя римлян, не был особо предметным, а вот интерес «Бенфики» - был таковым. Но все равно остается актуальным вопрос – а не поспешил ли наш футболист с принятием решения?



ФК Бенфика. Роман Яремчук

Остается вопрос и относительно игровых перспектив украинца на новом рабочем месте. Собственно, помимо этого вопроса, есть еще один, весьма деликатный. Дело в том, что «Бенфика» на данный момент, несмотря на наличие в составе многих известных игроков (Отаменди, Вертонген, Таарабт, Самарис, Пицци, Винисиус, Вайгль, Сеферович и других), серьезно погрязла в долгах и имеет отрицательный финансовый баланс. Это ни для кого в Португалии не секрет. К тому же, серьезные проблемы имеет и президент клуба Виейра, находящийся под домашним арестом. Луиша Фелипе подозревают в мошенничестве, неуплате налогов и отмывании денег. Под арестом он будет до тех пор, пока не внесет залог в размере трех с половиной миллионов евро. Согласитесь, не лучший антураж для перехода в этот клуб.

Кстати, в этой связи припоминаю почти свершившийся переход бывшего капитана киевского «Динамо» Олега Лужного в конце девяностых в «Бенфику». Олег тоже уже позировал в футболке лиссабонского клуба, но в последний момент сделка не состоялась – у португальцев оказались проблемы с финансами, и Лужный вернулся в Киев. Будем надеяться, что в данном случае все будет иначе, и Яремчук, как и в свое время еще один украинский футболист – Кандауров – сумеет оставить в «Бенфике» заметный след.

Еще один нюанс – вопрос конкуренции. Ни в коем случае не ставлю под сомнения игровые качества и характеристики Романа, но ему придется выдержать нешуточную конкуренцию. На данный момент в «Бенфике» - явный перебор с нападающими. Судите сами. Есть молодые Рамуш и Нуньес, в «соку» - Винисиус и Вальдшмидт (25-26 лет, то есть одного возраста с Романом), есть возрастные – недавно пришедший Пиньо и Сеферович. Последний, кстати, несмотря на свои 29 лет, является лучшим бомбардиром команды: в прошлом сезоне на его счету 26 мячей. У второго бомбардира - Пицци – на десять меньше. У Вальдшмидта – 10 голов, Нуньеса – 8. То есть, если Сеферовича таки не продадут, хотя «Бенфика» хочет получить приличные деньги за одного из своих лидеров, Яремчуку придется доказывать свое право на место в основе в очень жесткой конкуренции. Прежде всего – с Сеферовичем и Винисиусом, вернувшимся из аренды в «Тоттенхэме».

Отдельная история – персона главного тренера «Бенфики». Жорже Жезус – личность для Португалии почти легендарная. Но есть нюансы. ««Жорже Жезуш не вселял в спортсменов никакой уверенности. Причиной всего этого были его недостаток скромности и высокомерие», - это слова агента Педриньо, нынешнего игрока «Шахтера», а в прошлом сезоне – игрока «Бенфики». По его словам, именно Жезус мешал Педриньо прогрессировать. Ну, будем надеяться, что Роману тренер «орлов» мешать не будет. Хотя сложности на первых порах все равно будут.

Ну и, последний момент. Яремчук подписал соглашение на целых пять лет. Не исключено, что он не все из них проведет в Лиссабоне, ведь «Бенфика» умеет продавать свои «активы». Но ведь не исключено также и то, что свои самые лучшие годы в карьере лучший на данный момент форвард сборной Украины проведет в не самой сильной команде не самого сильного чемпионата.

Могло быть явно круче.

Хотя, конечно же, выбор Яремчука обязательно нужно не только принять, но и уважать.