Владислав ВАКУЛА: «Максимов мне доверяет, благодарен ему»

Полузащитник Владислав Вакула рассказал о том, как адаптируется в «Ворскле» после перехода в клуб в аренду на полтора года:

«Конечно, после длительного времени приятно вернуться в футбол, еще и в такую хорошую команду. Собираюсь здесь только прогрессировать и помогать команде.

Максимов доверяет мне, за это ему благодарен. Буду стараться каждый раз доказывать ему, что он не ошибается.

Фраза тренера «ты будешь или лидером этой команды, или закончишь с футболом»? Да, было такое. Поэтому у меня выбора особо нет.

У нас были хорошие сборы, команда хорошо готова. Над чем бы следовало поработать? Всегда нужно работать над скоростью. Думаю, я в хорошей физической форме, хотя, есть, куда расти».