Владислав ВАКУЛА: «Максимов мне доверяет, благодарен ему»

Полузащитник Владислав Вакула рассказал о том, как адаптируется в «Ворскле» после перехода в клуб в аренду на полтора года:
«Конечно, после длительного времени приятно вернуться в футбол, еще и в такую хорошую команду. Собираюсь здесь только прогрессировать и помогать команде.
Максимов доверяет мне, за это ему благодарен. Буду стараться каждый раз доказывать ему, что он не ошибается.
Фраза тренера «ты будешь или лидером этой команды, или закончишь с футболом»? Да, было такое. Поэтому у меня выбора особо нет.
У нас были хорошие сборы, команда хорошо готова. Над чем бы следовало поработать? Всегда нужно работать над скоростью. Думаю, я в хорошей физической форме, хотя, есть, куда расти».
Источник — Футбольный формат
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