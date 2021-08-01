Владислав ВАКУЛА: «Максимов мне доверяет, благодарен ему»

Хавбек «Ворсклы» - о главном тренере команды

  • 01.08.2021 16:57
  • 271 просмотр
  • 2 комментария
Владислав ВАКУЛА: «Максимов мне доверяет, благодарен ему»
© twitter.com/vorsklacomua. Владислав Вакула

Полузащитник Владислав Вакула рассказал о том, как адаптируется в «Ворскле» после перехода в клуб в аренду на полтора года:

«Конечно, после длительного времени приятно вернуться в футбол, еще и в такую хорошую команду. Собираюсь здесь только прогрессировать и помогать команде.

Максимов доверяет мне, за это ему благодарен. Буду стараться каждый раз доказывать ему, что он не ошибается.

Фраза тренера «ты будешь или лидером этой команды, или закончишь с футболом»? Да, было такое. Поэтому у меня выбора особо нет.

У нас были хорошие сборы, команда хорошо готова. Над чем бы следовало поработать? Всегда нужно работать над скоростью. Думаю, я в хорошей физической форме, хотя, есть, куда расти».

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Источник — Футбольный формат

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 01.08.2021 17:58
    0
    Все добре, тренер супер, я граю. Ліга кого? Ні, такого не граємо 😂
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 17:36
    0
    Давай, ще в Полтаві набухайся до усрачки!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 01.08.2021 17:58
    0
    Все добре, тренер супер, я граю. Ліга кого? Ні, такого не граємо 😂
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 17:36
    0
    Давай, ще в Полтаві набухайся до усрачки!
    Ссылка
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