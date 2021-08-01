Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Без моментов игра не выигрывается»

Наставник «Полесья» – об очередном поражении

  • 01.08.2021 16:59
  • 951 просмотр
  • 1 комментарий
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Без моментов игра не выигрывается»
© Футбол 1/2/3. Юрий Калитвинцев

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев высказался после поражения своей команды «Горняку-Спорт» (0:2).

«Не получалось создавать и реализовывать моменты. Довольно легко пропустили какие-то мячи. Посмотрим, без борьбы и так далее.

Давление создавали на «Горняк-Спорт», но за давление очки не дают. В принципе, у нас и не было моментов. Были подходы, а моментов не было. А без моментов игра не выигрывается», - подытожил Калитвинцев.

Напомним, что для коллектива Калитвинцева это второе поражение на старте чемпионата. В прошлом туре «Полесье» проиграло тернопольской «Ниве».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Евгений Мед
      Евгений Мед, 01.08.2021 17:15
    0
    Радует в Калитвинцеве только то что говорит правду как есть, а не врет как многие что команда соперника имела 2 момента и 2 из них забили а мы давили но свои моменты не реализовали, остается только верить в КОМАНДУ!
    Ссылка
    Евгений Мед
    online
      Евгений Мед, 01.08.2021 17:15
    0
    Радует в Калитвинцеве только то что говорит правду как есть, а не врет как многие что команда соперника имела 2 момента и 2 из них забили а мы давили но свои моменты не реализовали, остается только верить в КОМАНДУ!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности