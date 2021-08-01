Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Без моментов игра не выигрывается»

Главный тренер житомирского «Полесья» Юрий Калитвинцев высказался после поражения своей команды «Горняку-Спорт» (0:2).

«Не получалось создавать и реализовывать моменты. Довольно легко пропустили какие-то мячи. Посмотрим, без борьбы и так далее.

Давление создавали на «Горняк-Спорт», но за давление очки не дают. В принципе, у нас и не было моментов. Были подходы, а моментов не было. А без моментов игра не выигрывается», - подытожил Калитвинцев.

Напомним, что для коллектива Калитвинцева это второе поражение на старте чемпионата. В прошлом туре «Полесье» проиграло тернопольской «Ниве».