Вслед за Шевченко. Мальдера объявил об уходе из сборной Украины

Ассистент Андрея Шевченко также попрощался

  • 01.08.2021 16:15
  • 774 просмотра
  • 3 комментария
Вслед за Шевченко. Мальдера объявил об уходе из сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Шевченко и Мальдера

Вслед за Андреем Шевченко об уходе из сборной Украины объявил и его ассистент, итальянец Андреа Мальдера:

«Наша работа с Украинской ассоциацией футбола сегодня официально заканчивается. Благодарю игроков, персонал (за то уважение, которое они всегда показывали), президента и федерацию за прекрасную возможность, которая у нас была.

Но прежде всего хочу поблагодарить фанатов и людей, которые всегда позволяли мне чувствовать себя как дома. Я отдал всего себя и многое получил. Украина, ты навсегда будешь в моем сердце и на моей коже», - написал Мальдера у себя в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.08.2021 16:23
    0
    А это уже хуже, тренер уходит.
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    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 16:22
    -1
    Дякуємо Тассотті та Мальдері. Без них ми навряд досягли результатів.
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    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 01.08.2021 16:19
    0
    Спасибо за результаты!!!
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    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.08.2021 16:23
    0
    А это уже хуже, тренер уходит.
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    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 01.08.2021 16:19
    0
    Спасибо за результаты!!!
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