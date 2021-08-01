Вслед за Шевченко. Мальдера объявил об уходе из сборной Украины

Вслед за Андреем Шевченко об уходе из сборной Украины объявил и его ассистент, итальянец Андреа Мальдера:

«Наша работа с Украинской ассоциацией футбола сегодня официально заканчивается. Благодарю игроков, персонал (за то уважение, которое они всегда показывали), президента и федерацию за прекрасную возможность, которая у нас была.

Но прежде всего хочу поблагодарить фанатов и людей, которые всегда позволяли мне чувствовать себя как дома. Я отдал всего себя и многое получил. Украина, ты навсегда будешь в моем сердце и на моей коже», - написал Мальдера у себя в Инстаграме.