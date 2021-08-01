Александр ГЛЫВИНСКИЙ: «Заявление Шевченко? Ничего не могу сказать»

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Андрея Шевченко, что его контракт с УАФ истек.
– Не могу ничего сказать, я сам только что прочитал это в фейсбуке. Я сейчас в отпуске, поэтому ничего не знаю.
– Но контракт же был рассчитан до конца 2022 года, правильно?
– Я не уполномочен это комментировать, – сказал Глывинский.
Сам Шевченко летом 2020 года сообщал, что контракт с УАФ подписан по схеме 1+1,5.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.