Прошел уже час. УАФ пока не сообщила об уходе Шевченко из сборной

Чуть более часа назад Андрей Шевченко у себя в Инстаграме объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины.
Судя по всему, для Украинской ассоциации футбола (УАФ) такое решение тренера стало сюрпризом. На официальном сайте УАФ до сих пор нет никакой информации о прекращении сотрудничества с Шевченко.
Шевченко возглавлял сборную Украины с лета 2016 года. На Евро-2020 он вывел сборную Украины в четвертьфинал.
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Источник — Sport.ua
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