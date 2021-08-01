Прошел уже час. УАФ пока не сообщила об уходе Шевченко из сборной

Ранее тренер объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины

  • 01.08.2021 16:02
  • 1358 просмотров
  • 2 комментария
Прошел уже час. УАФ пока не сообщила об уходе Шевченко из сборной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Чуть более часа назад Андрей Шевченко у себя в Инстаграме объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины.

Судя по всему, для Украинской ассоциации футбола (УАФ) такое решение тренера стало сюрпризом. На официальном сайте УАФ до сих пор нет никакой информации о прекращении сотрудничества с Шевченко.

Шевченко возглавлял сборную Украины с лета 2016 года. На Евро-2020 он вывел сборную Украины в четвертьфинал.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Zhez53
    online
      Zhez53, 01.08.2021 16:38
    0
    УАФ сегодня отдыхает. Все на шашлыках!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 16:22
    0
    павелка чекає, поки напишуть промову-відмазку
    Ссылка
    Zhez53
    online
      Zhez53, 01.08.2021 16:38
    0
    УАФ сегодня отдыхает. Все на шашлыках!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 16:22
    0
    павелка чекає, поки напишуть промову-відмазку
    Ссылка
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