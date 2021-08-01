Прошел уже час. УАФ пока не сообщила об уходе Шевченко из сборной

Чуть более часа назад Андрей Шевченко у себя в Инстаграме объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины.

Судя по всему, для Украинской ассоциации футбола (УАФ) такое решение тренера стало сюрпризом. На официальном сайте УАФ до сих пор нет никакой информации о прекращении сотрудничества с Шевченко.

Шевченко возглавлял сборную Украины с лета 2016 года. На Евро-2020 он вывел сборную Украины в четвертьфинал.