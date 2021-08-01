Журналист: «Шевченко ушел в Инстаграме. А где отчет о работе?»

Журналист Константин Андриюк прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины:
«Сначала Блохин, теперь Шевченко! Это традиция такая, бросать сборную посередине отбора на чемпионат?
Выдающийся тренер ушел в Инстаграме, ни финальной пресс-конференции, ни отчета о проделанной работе! Умение вовремя свалить – 80 lvl».
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины
Спершу Блохін, тепер Шевченко!— Kostyantyn Andriyuk (@Andriyak) August 1, 2021
Це традиція така, кидати збірну посередині відбору на чемпіонат?
Видатний тренер пішов в Інстаграмі, ані фінальної прес-конф, ані звіта про пророблену роботу! Вміння вчасно звалити - 80 lvl. pic.twitter.com/eDtlMN3UXg
Источник — Twitter
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Но я рад прежде всего за сборную Украины. Давайте Петракова, он заслужил.
Может ещё и на мове?
Может ещё и на мове?
Но я рад прежде всего за сборную Украины. Давайте Петракова, он заслужил.
Но я рад прежде всего за сборную Украины. Давайте Петракова, он заслужил.
Может ещё и на мове?
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