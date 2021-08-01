Журналист: «Шевченко ушел в Инстаграме. А где отчет о работе?»

Андрей Шевченко вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020

  • 01.08.2021 15:40
  • 2766 просмотров
  • 20 комментариев
Журналист: «Шевченко ушел в Инстаграме. А где отчет о работе?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Константин Андриюк прокомментировал уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины:

«Сначала Блохин, теперь Шевченко! Это традиция такая, бросать сборную посередине отбора на чемпионат?

Выдающийся тренер ушел в Инстаграме, ни финальной пресс-конференции, ни отчета о проделанной работе! Умение вовремя свалить – 80 lvl».

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    VVO
    online
      VVO, 01.08.2021 16:25
    0
    alefteev77, 01.08.2021 15:45
    Все правильно написал. Поддерживаю.
    Но я рад прежде всего за сборную Украины. Давайте Петракова, он заслужил.
    Ти взагалі з головою товаришуєш? Що він заслужив???
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 16:19
    0
    euro2012_za_2012euro, 01.08.2021 16:13
    Отчёт???
    Может ещё и на мове?
    Давно известно, что Шевченко не поддается обучению украинскому языку. Слишком высокомерный.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.08.2021 16:17
    0
    Я конечно не супер-журналист, но осмелюсь посоветовать Андриюку просто смотреть игры сборной. Они на поле и в таблицах давали отчёт о своей работе. Как по мне на 5- вполне наработали.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.08.2021 16:14
    -1
    ALKOSruLKA, 01.08.2021 16:13
    елементарно: у виді підсумкового брифінгу чи відеоконференції!
    Ссылку киньте, пожалуйста.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 16:13
    0
    Sunrise, 01.08.2021 16:12
    Может у кого-то есть ссылка на отчёты Лёва и Де Бура? Хочу посмотреть как они составляются.
    елементарно: у виді підсумкового брифінгу чи відеоконференції!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.08.2021 16:13
    -4
    Отчёт???
    Может ещё и на мове?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 16:13
    0
    Александр Ад, 01.08.2021 16:02
    якій звіт?Що тут не зрозуміло то?Краще б з Авакова,Гонтаревої,Гончарука та інших.доведших українців до бідності ,потребував би звіту
    а у них є контракт з українцями?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.08.2021 16:12
    0
    Может у кого-то есть ссылка на отчёты Лёва и Де Бура? Хочу посмотреть как они составляются.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.08.2021 16:02
    0
    якій звіт?Що тут не зрозуміло то?Краще б з Авакова,Гонтаревої,Гончарука та інших.доведших українців до бідності ,потребував би звіту
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 01.08.2021 16:02
    -3
    Норм, он слабый тренер.
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 01.08.2021 15:57
    0
    Вопрошающий-идиот. Какой отчёт ему нужен? Он пять лет на луне был?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:57
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 01.08.2021 15:51
    Это шо за журналист, который не знает что такое контракт!? Хайпануть решил на новости?
    А что нельзя было продлить до окончания отбора?
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 01.08.2021 15:56
    +2
    FredBear, 01.08.2021 15:48
    какой нах отчет? что за совок?
    Общее собрание коллектива колхоза, отчет о проделанной работе и передача ключей приемнику. Все должно быть правильно)))
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 15:51
    0
    павелка напише, навішає лапші про рекорди на Євро, а про ЧС провалений забуде...
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 01.08.2021 15:51
    +6
    Это шо за журналист, который не знает что такое контракт!? Хайпануть решил на новости?
    Ссылка
    FredBear
    online
      FredBear, 01.08.2021 15:48
    -1
    какой нах отчет? что за совок?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.08.2021 15:47
    +6
    В нашем деле самое главное — вовремя смыться.
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 01.08.2021 15:46
    0
    Поддерживаю. По свински
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 15:45
    -4
    Все правильно написал. Поддерживаю.
    Но я рад прежде всего за сборную Украины. Давайте Петракова, он заслужил.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 01.08.2021 15:43
    +6
    мда уж...
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
      Vsegda_Za_Metall (Finland), 01.08.2021 15:51
    +6
    Это шо за журналист, который не знает что такое контракт!? Хайпануть решил на новости?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 01.08.2021 15:47
    +6
    В нашем деле самое главное — вовремя смыться.
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 01.08.2021 15:43
    +6
    мда уж...
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 01.08.2021 15:56
    +2
    FredBear, 01.08.2021 15:48
    какой нах отчет? что за совок?
    Общее собрание коллектива колхоза, отчет о проделанной работе и передача ключей приемнику. Все должно быть правильно)))
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 01.08.2021 16:25
    0
    alefteev77, 01.08.2021 15:45
    Все правильно написал. Поддерживаю.
    Но я рад прежде всего за сборную Украины. Давайте Петракова, он заслужил.
    Ти взагалі з головою товаришуєш? Що він заслужив???
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.08.2021 16:19
    0
    euro2012_za_2012euro, 01.08.2021 16:13
    Отчёт???
    Может ещё и на мове?
    Давно известно, что Шевченко не поддается обучению украинскому языку. Слишком высокомерный.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.08.2021 16:17
    0
    Я конечно не супер-журналист, но осмелюсь посоветовать Андриюку просто смотреть игры сборной. Они на поле и в таблицах давали отчёт о своей работе. Как по мне на 5- вполне наработали.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 16:13
    0
    Sunrise, 01.08.2021 16:12
    Может у кого-то есть ссылка на отчёты Лёва и Де Бура? Хочу посмотреть как они составляются.
    елементарно: у виді підсумкового брифінгу чи відеоконференції!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 16:13
    0
    Александр Ад, 01.08.2021 16:02
    якій звіт?Що тут не зрозуміло то?Краще б з Авакова,Гонтаревої,Гончарука та інших.доведших українців до бідності ,потребував би звіту
    а у них є контракт з українцями?
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 01.08.2021 16:12
    0
    Может у кого-то есть ссылка на отчёты Лёва и Де Бура? Хочу посмотреть как они составляются.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.08.2021 16:02
    0
    якій звіт?Що тут не зрозуміло то?Краще б з Авакова,Гонтаревої,Гончарука та інших.доведших українців до бідності ,потребував би звіту
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 01.08.2021 15:57
    0
    Вопрошающий-идиот. Какой отчёт ему нужен? Он пять лет на луне был?
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 15:57
    0
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 01.08.2021 15:51
    Это шо за журналист, который не знает что такое контракт!? Хайпануть решил на новости?
    А что нельзя было продлить до окончания отбора?
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 15:51
    0
    павелка напише, навішає лапші про рекорди на Євро, а про ЧС провалений забуде...
    Ссылка
    elcomendante
    online
      elcomendante, 01.08.2021 15:46
    0
    Поддерживаю. По свински
    Ссылка
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