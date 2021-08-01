ПИХАЛЕНОК: «Йовичевич был в двух метрах и оттуда подсказывал»

Хавбек «Днепра-1» рассказал, как коуч руководит командой во время матча с одесситами

  • 01.08.2021 15:30
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ПИХАЛЕНОК: «Йовичевич был в двух метрах и оттуда подсказывал»
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (3:0) во втором туре УПЛ.

«Мы отрабатывали схемы в этом составе. Все были готовы выйти - все, кто был на замене, готовы отдаться игре. Мы упорно работали на сборах, поэтому это должно приносить свои плоды. В матче с Черноморцем это вылилось в три очка и победу.

Отсутствие Йовичевича? Он был в двух метрах. Он оттуда подсказывал. У нас тренерский штаб и команда очень сплоченная, так что все друг за друга», - сказал Пихаленок.

Напомним, Игор Йовичевич отбывал дисквалификацию и за игрой против Черноморца следил с трибуны.

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Источник — Футбол 1/2/3

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