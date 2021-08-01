Пресс-служба Ворсклы: «Максимов и Ульяницкий сами разберутся»

В клубе прокомментировали конфликт тренеров

  • 01.08.2021 16:40
  • 1679 просмотров
  • 2 комментария
Пресс-служба Ворсклы: «Максимов и Ульяницкий сами разберутся»
© ФК Шахтер Донецк. Юрий Максимов

Руководитель пресс-службы «Ворсклы» Артем Лобанов рассказал о конфликте главного тренера полтавского клуба Юрия Максимова с его помощником Виктором Ульяницким.

– 30 июля вы сказали, что контракт Ульяницкого с «Ворсклой» продолжает действовать. Какая ситуация сегодня, 1 августа?
– Так и сейчас. Клуб не инициировал разрыв соглашения с Ульяницким. Что касается их отношений с Юрием Максимовым – это их личное дело. По состоянию на сегодня контракт продолжает действовать.

– То есть сегодня Ульяницкий будет помогать Максимову руководить командой с тренерской скамьи в матче с «Рухом»?
– Я не знаю, будет ли он помогать. Я говорю с юридической точки зрения, я же не хожу за ним следом. Могу сказать только то, что мне сообщил юридический отдел – контракт действующий.

– В трансляцию матча с «КуПС» попали кадры ссоры Максимова и Ульяницкого.
– Ничего не буду об этом говорить.

– А почему Максимов не приходит на послематчевые пресс-конференции?
– Это нужно спрашивать у него, я не знаю. Это его личное решение. Главное, чтобы команда демонстрировала результат, а не эти междоусобные вещи. Они – взрослые люди, сами разберутся, – сказал Лобанов.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.08.2021 17:33
    -1
    рух отправит макса в отставку
    Ссылка
    анDрей
    online
      анDрей, 01.08.2021 17:24
    0
    Да обоих в бан,пусть разбираютсякто хозяйка,а. Кто хозяин,а игроков на заводы Жеваго,метёлки в руки и пусть работают за минималку
    Ссылка
    анDрей
    online
      анDрей, 01.08.2021 17:24
    0
    Да обоих в бан,пусть разбираютсякто хозяйка,а. Кто хозяин,а игроков на заводы Жеваго,метёлки в руки и пусть работают за минималку
    Ссылка
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