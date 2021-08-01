Пресс-служба Ворсклы: «Максимов и Ульяницкий сами разберутся»

Руководитель пресс-службы «Ворсклы» Артем Лобанов рассказал о конфликте главного тренера полтавского клуба Юрия Максимова с его помощником Виктором Ульяницким.

– 30 июля вы сказали, что контракт Ульяницкого с «Ворсклой» продолжает действовать. Какая ситуация сегодня, 1 августа?

– Так и сейчас. Клуб не инициировал разрыв соглашения с Ульяницким. Что касается их отношений с Юрием Максимовым – это их личное дело. По состоянию на сегодня контракт продолжает действовать.

– То есть сегодня Ульяницкий будет помогать Максимову руководить командой с тренерской скамьи в матче с «Рухом»?

– Я не знаю, будет ли он помогать. Я говорю с юридической точки зрения, я же не хожу за ним следом. Могу сказать только то, что мне сообщил юридический отдел – контракт действующий.

– В трансляцию матча с «КуПС» попали кадры ссоры Максимова и Ульяницкого.

– Ничего не буду об этом говорить.

– А почему Максимов не приходит на послематчевые пресс-конференции?

– Это нужно спрашивать у него, я не знаю. Это его личное решение. Главное, чтобы команда демонстрировала результат, а не эти междоусобные вещи. Они – взрослые люди, сами разберутся, – сказал Лобанов.