В Ворскле опровергли слухи про отставку помощника Максимова

Пресс-служба «Ворсклы» опровергла слухи про отставку тренера Виктора Ульяницкого, помощника Юрия Максимова:
«Контракт тренера «Ворсклы» Виктора Ульяницкого продолжает действовать. Относительно его расторжения по состоянию на 18:00 никто не обращался. Произойдет ли это в ближайшее время – знает только сам Виктор Васильевич».
Ранее журналист Олег Ящук в соцсети Instagram сообщил, что Ульяницкий покинет клуб из Полтавы.
48-летний специалист работает в тренерском штабе Максимова с ноября 2019 года. 29 июля «Ворскла» в Полтаве проиграла финскому клубу КуПС (2:3 OT) и вылетела из Лиги конференций.
Источник — FanDay
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