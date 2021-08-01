Сергей КРАВЧЕНКО: «У нас молодая команда, но эти отмазки никому не нужны»

Хавбек одесского «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал поражение своей команды в матче с «Днепром-1» (0:3), цвета которого он защищал с 2017 года.
«0:3 с хорошей командой - это все ясно, но начало сезона плохое. Опять же - молодая команда, но эти отмазки никому не нужны.
Моя задача - помочь молодым. Это их первые шаги в большом футболе. У нас 90 процентов - это молодежь. Не хочется оправдываться, но пока очень тяжело», - подытожил Кравченко.
Напомним, в одесский клуб Кравченко перебрался этой зимой на правах свободного агента.
Источник — Футбол 1/2/3
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