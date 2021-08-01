Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Сделаем работу над ошибками»

Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.
«Я думаю, что соперник плотно сел к своим воротам. Они играли в пять защитников и, если не ошибаюсь, четыре полузащитника. Такую оборону очень тяжело вскрывать. Нужно максимально до верного играть, не терять мяч, пытаться обыгрывать один в один и создавать моменты. Вот это у нас сегодня не получилось, поэтому мы сделаем работу над ошибками и исправлять в дальнейших матчах», - сказал Мирошниченко.
Источник — Футбол 1/2/3
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