Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Сделаем работу над ошибками»

Защитник «Александрии» Денис Мирошниченко прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я думаю, что соперник плотно сел к своим воротам. Они играли в пять защитников и, если не ошибаюсь, четыре полузащитника. Такую оборону очень тяжело вскрывать. Нужно максимально до верного играть, не терять мяч, пытаться обыгрывать один в один и создавать моменты. Вот это у нас сегодня не получилось, поэтому мы сделаем работу над ошибками и исправлять в дальнейших матчах», - сказал Мирошниченко.