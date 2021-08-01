КАРАВАЕВ: «Посмотрел матч Вереса, всем командам будет непросто с ними»

Вингер «Динамо» Александр Караваев высказался о грядущем матче второго тура УПЛ против «Вереса».
«Очень соскучились. Каждая игра - это праздник, а официальный матч - двойной праздник. Конечно, хотелось бы начать сезон с победы, чтобы удачным стартом положить хорошее начало всего последующего чемпионата.
У меня получилось немного посмотреть матч «Вереса» в первом туре против «Колоса», когда ровенчане сыграли вничью 0:0. Достаточно крепкая и сильная команда. В общем, скажу так: не только нам, но и всем командам будет очень непросто противостоять им в чемпионате», - сказал Караваев.
Напомним, что первый тур УПЛ «Динамо» пропустило.
Матч «Динамо» – «Верес» состоится 1-го августа. Начало встречи в 19:30.
Источник — ФК Динамо Киев
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