Юрий ВИРТ: «Никаких автобусов в матче с Динамо выставлять не собираемся»

Наставник «Вереса» поделился ожиданиями от матча с чемпионом Украины

  • 01.08.2021 11:51
  • 349 просмотров
  • 4 комментария
Юрий ВИРТ: «Никаких автобусов в матче с Динамо выставлять не собираемся»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о грядущем матче второго тура УПЛ против «Динамо».

— Никаких «автобусов» у своих ворот мы ставить не собираемся. «Верес» в Киеве попытается сыграть в свой футбол — интенсивный, с акцентом на атаку.

— Сколько матчей с участием «Динамо» вы проанализировали?
— Четыре последних. Больше не было необходимости, ведь наставник киевлян Мирча Луческу только наигрывал состав. К тому же, поначалу, он не мог задействовать игроков национальной сборной Украины, которым был предоставлен отдых после чемпионата Европы.

— А с сильными сторонами последнего летнего новичка «Динамо» — Эрика Рамиреса вы уже определились?
— Его персоне мы не уделяли внимание. Считаю, что в поединке с «Вересом» латиноамериканец не сыграет.

— В «Вересе» работа на трансферном  рынке уже закончена?
— Нет. Сейчас все внимание сосредоточено на усилении линии обороны.

— У руля «Динамо» — Мирча Луческу, который на протяжении многих  лет тренировал «Шахтер»…
— Я не скрываю, что Луческу — мой любимый тренер. Более того, он наставник по жизни. Его советы я очень ценю. Конечно, пользуясь случаем, хочу пожелать Мистеру, чтобы под его руководством «Динамо» только побеждало, однако за исключением матчей с «Вересом»…

Матч «Динамо» – «Верес» состоится 1-го августа. Начало встречи в 19:30.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 01.08.2021 12:07
    -2
    Дві кращих команди України минулого сезону
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 01.08.2021 12:06
    -1
    FOKUSNIK, 01.08.2021 12:01
    Украина за Верес
    Динамо і Верес за Україну
    Ссылка
    FOKUSNIK
      FOKUSNIK, 01.08.2021 12:01
    -1
    Украина за Верес
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 11:55
    0
    Это хорошо
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 11:55
    0
    Это хорошо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности