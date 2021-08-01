Юрий ВИРТ: «Никаких автобусов в матче с Динамо выставлять не собираемся»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт высказался о грядущем матче второго тура УПЛ против «Динамо».

— Никаких «автобусов» у своих ворот мы ставить не собираемся. «Верес» в Киеве попытается сыграть в свой футбол — интенсивный, с акцентом на атаку.

— Сколько матчей с участием «Динамо» вы проанализировали?

— Четыре последних. Больше не было необходимости, ведь наставник киевлян Мирча Луческу только наигрывал состав. К тому же, поначалу, он не мог задействовать игроков национальной сборной Украины, которым был предоставлен отдых после чемпионата Европы.

— А с сильными сторонами последнего летнего новичка «Динамо» — Эрика Рамиреса вы уже определились?

— Его персоне мы не уделяли внимание. Считаю, что в поединке с «Вересом» латиноамериканец не сыграет.

— В «Вересе» работа на трансферном рынке уже закончена?

— Нет. Сейчас все внимание сосредоточено на усилении линии обороны.

— У руля «Динамо» — Мирча Луческу, который на протяжении многих лет тренировал «Шахтер»…

— Я не скрываю, что Луческу — мой любимый тренер. Более того, он наставник по жизни. Его советы я очень ценю. Конечно, пользуясь случаем, хочу пожелать Мистеру, чтобы под его руководством «Динамо» только побеждало, однако за исключением матчей с «Вересом»…

Матч «Динамо» – «Верес» состоится 1-го августа. Начало встречи в 19:30.