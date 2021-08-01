ФОТО. Прекрасный остров. Жена Месси похвасталась идеальной фигурой

34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси отдыхает со своей семьей на острове.
«Прекрасный остров», – подписала общую фотографию с отдыха жена Лионеля Антонелла Роккуццо.
Ранее стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с «Барселоной».
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Источник — Instagram
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Семья у них классная можно фильм снимать
Семья у них классная можно фильм снимать
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