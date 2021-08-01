ФОТО. Прекрасный остров. Жена Месси похвасталась идеальной фигурой

Семейство Месси прекрасно проводит отдых

  • 01.08.2021 11:38
  • 1313 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Прекрасный остров. Жена Месси похвасталась идеальной фигурой
© Инстаграм Антонеллы Роккуццо

34-летний аргентинский нападающий Лионель Месси отдыхает со своей семьей на острове.

«Прекрасный остров», – подписала общую фотографию с отдыха жена Лионеля Антонелла Роккуццо.

Ранее стало известно, когда Месси подпишет новый контракт с «Барселоной».

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 11:44
    0
    Для таких людей на земле очень мало мест, где нет камер, папарацци, фанатов.
    Семья у них классная можно фильм снимать
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 11:44
    0
    Для таких людей на земле очень мало мест, где нет камер, папарацци, фанатов.
    Семья у них классная можно фильм снимать
    Ссылка
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