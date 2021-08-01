Стало известно, сколько Динамо получило за трансфер Яремчука в Бенфику

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поспособствовал трансферу украинского нападающего «Гента» Романа Яремчука в «Бенфику», а киевское «Динамо» получит за этот трансфер 20% от сделки. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Переход Яремчука в «Бенфику» стал возможен благодаря Андрею Шевченко. Чашу весов в длительных переговорах с несколькими клубами перевесили именно его давние, близкие и дружеские отношения с партнером по «Милану» и новым руководителем лиссабонцев Руи Коштой.

Шевченко убедил Кошту повысить ставки и позволить Яремчуку вырваться из бельгийского плена. Ну и не забудьте о главном для Суркиса – 20% от €17,5 млн уходят в Киев. Приятные €3,5 млн», – сказано в сообщении.

Отметим, что Яремчук был продан в «Гент» за 2 миллиона евро с условием, что украинский клуб получит 20% от последующей перепродажи игрока. В сумме «Динамо» заработает на форварде 5,5 млн евро.