Стало известно, сколько Динамо получило за трансфер Яремчука в Бенфику

Этому переходу поспособствовал Андрей Шевченко

  • 01.08.2021 10:32
  • 9408 просмотров
  • 16 комментариев
Стало известно, сколько Динамо получило за трансфер Яремчука в Бенфику
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поспособствовал трансферу украинского нападающего «Гента» Романа Яремчука в «Бенфику», а киевское «Динамо» получит за этот трансфер 20% от сделки. Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«Переход Яремчука в «Бенфику» стал возможен благодаря Андрею Шевченко. Чашу весов в длительных переговорах с несколькими клубами перевесили именно его давние, близкие и дружеские отношения с партнером по «Милану» и новым руководителем лиссабонцев Руи Коштой. 

Шевченко убедил Кошту повысить ставки и позволить Яремчуку вырваться из бельгийского плена. Ну и не забудьте о главном для Суркиса – 20% от €17,5 млн уходят в Киев. Приятные €3,5 млн», – сказано в сообщении.

Отметим, что Яремчук был продан в «Гент» за 2 миллиона евро с условием, что украинский клуб получит 20% от последующей перепродажи игрока. В сумме «Динамо» заработает на форварде 5,5 млн евро.

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Источник — Telegram

(35 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.08.2021 12:05
    0
    Алексей Ильин, 01.08.2021 11:01
    За эти деньги можно ещё 2 венесуэльца подписать и на казино в Монако останется)
    Возможно, что казино в Монако в приоритете, поэтому не факт, что останется. Но если что, можно и цены на электроэнергию поднять для населения. А причиной назвать - МВФ.
    Ссылка
    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 01.08.2021 12:03
    -1
    Федя, ты всех обвиняет , что все пишут с разных аккаунтов, а сам, по непонятной причине, перестал писать со своего второго аккаунта Enjoy. Его забанили?)
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 11:56
    -1
    Zp0rtUA., 01.08.2021 11:50
    Федя, где твой аккаунт Enjoy пропал?)
    Позорно забаненный, ты настолько позорный, что спрашиваешь одно и тоже попеременно
    Пойди похмелись
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    online
      Bulba_sumkin, 01.08.2021 11:52
    -1
    Шутка про Монако!)
    Ссылка
    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 01.08.2021 11:50
    -3
    Федя, где твой аккаунт Enjoy пропал?)
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 11:49
    -1
    Позорно забаненный Шпрот, зачем ты меняешь аккаунты и «минусишь»!?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 11:42
    -3
    Zp0rtUA., 01.08.2021 11:39
    Донецкие беженцы ни одной новости о Динамо Киев не пропускают. К родным, на лугандонию давно ездили, беглецы?
    Позорно забаненный , ты снова злой от того , что в домино собутыльникам проиграл!?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 11:39
    -2
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 10:45
    Можно было бы опорника поискать
    Берите Скляра из ворсклы
    Ссылка
    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 01.08.2021 11:39
    +4
    Донецкие беженцы ни одной новости о Динамо Киев не пропускают. К родным, на лугандонию давно ездили, беглецы?
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 01.08.2021 11:34
    -3
    На пару ночей в Монако хватит
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 01.08.2021 11:20
    -4
    Шкуркина очередного дно продажное может купить у РФ. Неудачники.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 01.08.2021 11:01
    +1
    За эти деньги можно ещё 2 венесуэльца подписать и на казино в Монако останется)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 01.08.2021 10:57
    -3
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 10:45
    Можно было бы опорника поискать
    Миха Заец из фенера
    Ссылка
    0933333333
    online
      0933333333, 01.08.2021 10:52
    -4
    Ждем теперь когда Шахтер выкупит
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 10:49
    -2
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 10:45
    Можно было бы опорника поискать
    ...або воротаря
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 10:45
    -2
    Можно было бы опорника поискать
    Ссылка
    Zp0rtUA.
      Zp0rtUA., 01.08.2021 11:39
    +4
    Донецкие беженцы ни одной новости о Динамо Киев не пропускают. К родным, на лугандонию давно ездили, беглецы?
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 01.08.2021 11:01
    +1
    За эти деньги можно ещё 2 венесуэльца подписать и на казино в Монако останется)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.08.2021 12:05
    0
    Алексей Ильин, 01.08.2021 11:01
    За эти деньги можно ещё 2 венесуэльца подписать и на казино в Монако останется)
    Возможно, что казино в Монако в приоритете, поэтому не факт, что останется. Но если что, можно и цены на электроэнергию поднять для населения. А причиной назвать - МВФ.
    Ссылка
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