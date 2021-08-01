Роман ЯРЕМЧУК: «Большая честь носить футболку Бенфики»

Украинский форвард пошел на повышение

  • 01.08.2021 08:47
  • 529 просмотров
  • 2 комментария
Роман ЯРЕМЧУК: «Большая честь носить футболку Бенфики»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук 31 июля перешел в «Бенфику» из «Гента».

25-летний спортсмен поделился эмоциями от своего перехода.

«Для меня большая честь носить форму «Бенфики»», - написал Яремчук в Instagram.

Ранее сообщалось, что за украинского форварда «Бенфика» заплатила 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 01.08.2021 09:00
    0
    Спартак 80х з поля ту Бенфіку виніс би
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 01.08.2021 08:56
    +2
    Установка: порвати спартачів!
    Ссылка
    Alexander Fandeev
    online
      Alexander Fandeev, 01.08.2021 08:56
    +2
    Установка: порвати спартачів!
    Ссылка
    Dell Dnieper
    online
      Dell Dnieper, 01.08.2021 09:00
    0
    Спартак 80х з поля ту Бенфіку виніс би
    Ссылка
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