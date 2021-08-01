Роман ЯРЕМЧУК: «Большая честь носить футболку Бенфики»

Украинский нападающий Роман Яремчук 31 июля перешел в «Бенфику» из «Гента».
25-летний спортсмен поделился эмоциями от своего перехода.
«Для меня большая честь носить форму «Бенфики»», - написал Яремчук в Instagram.
Ранее сообщалось, что за украинского форварда «Бенфика» заплатила 17 миллионов евро за 75% экономических прав на 25-летнего игрока.
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Источник — Sport.ua
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