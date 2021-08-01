Александр ПИХАЛЕНОК: «Гол Адамюка может претендовать на гол сезона»

Полузащитник «Днепра-1» отметился результативным ударом в матче против «Черноморца»

  • 01.08.2021 01:57
  • 173 просмотра
  • 0 комментариев
Александр ПИХАЛЕНОК: «Гол Адамюка может претендовать на гол сезона»
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихалёнок прокомментировал победу днепрян в матче против «Черноморца» (3:0).

- Чувствую себя прекрасно, ведь мы взяли три очка. Это является самым главным. Теперь будем готовиться к следующей игре против «Мариуполя».

- Насколько тебе лично трудно было сегодня после перерыва?
- Тяжеловато, но после 10-15 минут нормально разбегался. В конце несколько подсел, потому что немного еще тренируюсь в общей группе. Но это не является критическим. Буду набирать форму через тренировки и матчи.

- Сегодня удавалось раскрывать очень много зон, освобождать пространство для подключения флангов. Таким был план на игру?
- Да, конечно, Мистер нам все объяснил, и мы отработали сегодня на сто процентов. Выполнили задачу - победили.

- Перед голом твоя связка с Чуже едва не сработала, когда ты отдавал, а он не использовал момент. Потом уже он отпасовал...
- Да, спасибо ему, что увидел зону. Я открылся, ускорился и забил. Это мой первый гол в команде, чему я очень рад.

- Сегодня все голы были эффектными. На твой взгляд, какому принаджежит первенство?
- (смеется) Конечно, за тем, что забил Володя Адамюк. Теперь у него будет прозвище Володя-бисиклета. Роскошный гол забил - он может претендовать на «гол сезона».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности