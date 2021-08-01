Александр ПИХАЛЕНОК: «Гол Адамюка может претендовать на гол сезона»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихалёнок прокомментировал победу днепрян в матче против «Черноморца» (3:0).

- Чувствую себя прекрасно, ведь мы взяли три очка. Это является самым главным. Теперь будем готовиться к следующей игре против «Мариуполя».

- Насколько тебе лично трудно было сегодня после перерыва?

- Тяжеловато, но после 10-15 минут нормально разбегался. В конце несколько подсел, потому что немного еще тренируюсь в общей группе. Но это не является критическим. Буду набирать форму через тренировки и матчи.

- Сегодня удавалось раскрывать очень много зон, освобождать пространство для подключения флангов. Таким был план на игру?

- Да, конечно, Мистер нам все объяснил, и мы отработали сегодня на сто процентов. Выполнили задачу - победили.

- Перед голом твоя связка с Чуже едва не сработала, когда ты отдавал, а он не использовал момент. Потом уже он отпасовал...

- Да, спасибо ему, что увидел зону. Я открылся, ускорился и забил. Это мой первый гол в команде, чему я очень рад.

- Сегодня все голы были эффектными. На твой взгляд, какому принаджежит первенство?

- (смеется) Конечно, за тем, что забил Володя Адамюк. Теперь у него будет прозвище Володя-бисиклета. Роскошный гол забил - он может претендовать на «гол сезона».