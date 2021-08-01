Эрик РАМИРЕС: «Динамо - мой шанс играть в Лиге чемпионов»

Новичок «Динамо» Эрик Рамерес рассказал о своем переходе в киевскую команду. Форвард подписал контракт на 5 лет.

«Полное имя - Эрик Клебер Рамирес. Мне в Украине сейчас нравится, нравятся люди. Особенно понравилось отношение в клубе, ребята в команде хорошо меня приняли. Первый из Венесуэлы в УПЛ? Думаю, игроки из моей страны не едут в Европу из-за трудностей с адаптацией. Это сложный процесс. Но я уже 5 лет в Европе, и я рад, что приехал в Украину».

«Переговоры о переходе длились долго, так как мой прошлый клуб не хотел меня терять. Но я понимал, что «Динамо» - мой шанс соревноваться в Лиге чемпионов и выступать в чемпионате более высокого уровня», - сказал Рамирес.