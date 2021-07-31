«Голы Романа нужны Бенфике уже сейчас». Маркевич оценил трансфер Яремчука

Мирон Маркевич позитивно оценил трансфер

  • 31.07.2021 23:45
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«Голы Романа нужны Бенфике уже сейчас». Маркевич оценил трансфер Яремчука
© slbenfica.pt

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич оценил переход форварда Романа Яремчука из «Гента» в «Бенфику».

«Рад за Яремчука. Считаю, что это для Романа – шаг вперед, ведь чемпионат Португалии посильнее бельгийского, где он выступал за «Гент». Тем более, что «Бенфика» - команда с победными традициями, регулярно участвующая в Лиге чемпионов. А это уже уровень».

«Не секрет, что «Бенфика» и еще один португальский гранд - «Порту» получают серьезную прибыль от перепродажи юных дарований из Латинской Америки в ведущие команды Европы. Похоже, с 25-летним Яремчуком - несколько другая история. Его голы нужны «Бенфике» уже сейчас. Хотя если наш земляк будет радовать результативностью, а я в этом уверен, то почему бы через 1-2 года его не продать выгодно в один из топ-клубов континента».

«Переход в именитую «Бенфику» пойдет на пользу и национальной сборной Украины. Имея в своих рядах игрока португальского гранда, это послужит для нашей главной команды отличной рекламой».

«Уверен, что в «Бенфике» Яремчук быстро станет своим. А поскольку в Португалии работает много украинцев, то и с персональными болельщиками у него проблем не будет», - считает Маркевич.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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