ВИДЕО. «Ласкаво просимо». Бенфика презентовала Яремчука

«Бенфика» презентовала украинского форварда Романа Яремчука, который подписал с клубом контракт до 2026 года.
В видео принял участие легенда клуба и португальского футбола Руй Кошта.
Кроме того, «Бенфика» успела сделать надпись «ласкаво просимо».
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Источник — Sport.ua
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