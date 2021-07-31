ВИДЕО. «Ласкаво просимо». Бенфика презентовала Яремчука

Украинский форвард подписал 5-летний контракт

  • 31.07.2021 22:21
  • 3530 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. «Ласкаво просимо». Бенфика презентовала Яремчука
© slbenfica.pt

«Бенфика» презентовала украинского форварда Романа Яремчука, который подписал с клубом контракт до 2026 года.

В видео принял участие легенда клуба и португальского футбола Руй Кошта.

Кроме того, «Бенфика» успела сделать надпись «ласкаво просимо».
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 22:47
    +7
    Ласкаво просимо!👍
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 31.07.2021 22:43
    +6
    Желаю чтобы все залетало!
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 31.07.2021 22:32
    +8
    Удачи
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 31.07.2021 22:32
    +8
    Удачи
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 31.07.2021 22:47
    +7
    Ласкаво просимо!👍
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 31.07.2021 22:43
    +6
    Желаю чтобы все залетало!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности