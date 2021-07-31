Юрий МОРОЗ: «Нужно показать фанам Черноморца: мы не отбыть время пришли»

Наставник «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал поражение 0:3 от «Днепра-1» в матче УПЛ. Кроме того, тренер прокомментировал напряженные отношения с ультрас одесского клуба.

Фаны выступают против представителей «Динамо» Киев в команде.

«Сложно комментировать. Сегодня игроки не показали то, что могут. При игре в обороне не было организации, плюс не было контроля мяча. Есть проблемы. Женя Мартыненко травмирован, Илья Путря тоже. Игроков в центр обороны почти нет, пытаемся выжать то, что есть. Ребята у нас перспективные, нужно дать время. Но времени нет, нужен результат. В спешке собираем команду».

«Хочется, чтобы молодые ребята быстрее прогрессировали. Отношения с фанами? Конечно, это лично меня нервирует. Это их мнение, вопросов нет. Но нам нужно показать, что мы будем с честью защищать «Черноморец». Мы не пришли отбыть время. Но есть такие условия. Это мнение болельщиков. нужно прислушаться».

«Нам терпения, им терпения. Мы понимаем, что они хотят как лучше», - сказал Мороз.